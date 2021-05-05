Сенсация: Кузнецова могут обменять из «Вашингтона»! У клуба лопнуло терпение — русский форвард стал неуправляем

У «Вашингтона» лопнуло терпение. Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов может быть обменян после окончания сезона, и это уже не шутки.

Челябинский форвард рискует стать образцовым «плохишом», чья карьера может быть испорчена из-за сугубо нехоккейных факторов.

Известная история с наркотиками не нуждается в особых комментариях: сначала Кузнецов заявлял, что никогда ничего не употреблял — ему все поверили, но затем вскрылся обман. «Вашингтон» был очень разочарован тем, что россиянин сказал неправду, но никаких радикальных мер тогда предпринято не было. Три матча дисквалификации после положительного теста на кокаин — мелочь по сравнению с тем, во что это могло вылиться.

Затем была «сага о четырех мушкетерах», когда в начале нынешнего сезона наши легионеры «столичных» нарушили антиковидный протокол, сходив друг к другу в гости во время выездного турне. 20 января после посиделок в отеле в Баффало Кузнецов попал в «протокол коронавируса», из-за чего пропустил 8 матчей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLDm1bkF8lM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLDm1bkF8lM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLDm1bkF8lM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Listen2This1 (@listen2thisone)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И вот — новая история. Сначала Кузнецов и голкипер Илья Самсонов опоздали на командное собрание перед матчем с «Рейнджерс», из-за чего оба не попали в заявку на игру. Для «Кэпиталз» это был чувствительный удар, поскольку матч пришлось проводить в усеченном составе: у Ти Джея Оши умер отец и ему дали отгул, Овечкин получил новую травму в первой же смене, ну, а Том Уилсон чудом не схлопотал матч-штраф за свои художества после драки с Панариным и Бучневичем.

Казалось, что после столь обескураживающих событий Кузнецов должен был стать образцом дисциплины и поборником максимально ответственного отношения к делу.

После возвращения Евгения в состав от него справедливо было ожидать взрыва результативности и самоотдачи, но уровень разочарования в талантливом центрфорварде, похоже, достиг критически низкой отметки.

«Я решил принять временную дисквалификацию НХЛ и я ещё раз прошу прощения за то, что разочаровал свою семью, товарищей по команде, всех, кто причастен к “Вашингтону”. Обещаю сделать все, чтобы восстановить уважение и репутацию. Я понимаю, что мне повезло, что у меня есть возможность все исправить. Благодаря “Вашингтону”, НХЛ и НХЛПА я сделал немало шагов в правильном направлении, и я уверен, что продолжу этот путь. Я благодарю всех за поддержку и буду идти вперед. Как хоккеист я могу поблагодарить всех только своей игрой. Я хочу стать лучше. Нет сомнений, что я извлеку урок из этой ситуации. Я смогу доказать, что меня поддерживали не напрасно и буду делать все ради команды», — говорил Кузнецов после того, как ему выписали короткую «отсидку» за кокаин, но эти слова, очевидно, уже остались забыты. ⠀⠀После того, как в недавнем матче «Вашингтон» героически выиграл у «Рейнджерс» со счетом 5:3, Кузнецов снова загремел в ковид-лист — второй раз за сезон. Подробности этого пока неизвестны, но, вероятно, россиянин снова пренебрег правилами НХЛ, касающихся коронавируса, и остаток регулярного чемпионата «Столичные» могут доиграть без него.

«Почему в ковид-лист не включили Самсонова? Мы не знаем наверняка, но технически он находится в “команде такси”. А фамилии тех, кто там находится, могут не объявляться публично при попадании в ковид-лист», — отметил автор агентства АР Стивен Уайно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJCAYg1BLep/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJCAYg1BLep/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJCAYg1BLep/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от NoVa Caps (@nova_caps)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Все это привело к появлению слухов о возможном обмене Кузнецова после окончания сезона, причем информация пришла от самых серьезных заокеанских инсайдеров.

«Мне говорят, что действия Евгения Кузнецова начинают в значительной степени раздражать руководство “Кэпиталз”. Возможно, после окончания сезона “Вашингтон” хотел бы выслушать некоторые предложения других клубов о возможном обмене», — сказал в эфире TSN Insider Trading известный канадский обозреватель Пьер Лебрюн.

У Кузнецова остается еще 4 сезона по восьмилетнему контракту с окладом в $7,8 млн. Обменять игрока с такой зарплатой непросто, но генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан уже удивил многих, когда перед дедлайном отправил в «Детройт» Якуба Врану — второго снайпера команды в прошлом сезоне. Чех не вписался в систему главного тренера Питера Лавиолетта, а босс «Столичных» показал свою решительность и жесткость.

В августе 2020 года, когда из «Вашингтона» был уволен Тодд Рирден, Маклеллан говорил, что команде необходим тренер, способный «нажимать на кнопки у некоторых игроков» — не в последнюю очередь здесь имелся в виду Кузнецов.

Очевидно, что челябинец для Лавиолетта пока остается такой же загадкой, каким был Электроник для гангстера Урри из знаменитого телефильма — на вопрос о том, где же у него кнопка, тренер ответа не знает.

«Мы должны работать все вместе. Должны быть единые правила для всех. Должны быть какие-то границы дозволенного. У нас есть определенные ожидания и за это нужно нести ответственность», — сказал Лавиолетт.

Контракт Кузнецова включает в себя список из 10 команд, куда россиянин не хотел бы переходить. Обменять хоккеиста при таких условиях будет крайне трудно, и, вероятно, для заключения сделки «Вашингтону» придется сохранить часть зарплаты Евгения у себя. Еще один вариант развития событий — оставить Евгения вне списка защищенных на драфте расширения, где его может взять «Сиэтл», но тогда «Столичные» не получат за россиянина никакой компенсации.

«Кузнецов остается очень хорошим хоккеистом, но у “Вашингтона” заканчивается терпение. Будем смотреть, как станет развиваться эта ситуация», — резюмировал Лебрюн.

Словом, дыма без огня не бывает. А в отношении Кузнецова дыма становится все больше.