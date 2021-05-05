Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Семенов подписал контракт с «Торонто»

Соглашение с 26-летним российским хоккеистом рассчитано на один год и вступает в силу сезона-2021/22.

Команда Авангард

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Семенов провел 60 игр и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 23 матчах.

Семенов стал обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда». В конце апреля у нападающего истек контракт с омским клубом.