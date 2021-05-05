Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Семенов подписал контракт с «Торонто»
Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» официально объявил о подписании контракта новичка с форвардом «Авангарда» Кириллом Семеновым.
Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» официально объявил о подписании контракта новичка с форвардом «Авангарда» Кириллом Семеновым.
Соглашение с 26-летним российским хоккеистом рассчитано на один год и вступает в силу сезона-2021/22.
Семенов стал обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда». В конце апреля у нападающего истек контракт с омским клубом.
Семенов является воспитанником «Авангарда». В общей сложности на его счету в КХЛ 442 матча и 198 (85+113) очков.