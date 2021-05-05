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18:11 (мск), источник: Sport24

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Семенов подписал контракт с «Торонто»

Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» официально объявил о подписании контракта новичка с форвардом «Авангарда» Кириллом Семеновым.

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Источник: Sport24

Соглашение с 26-летним российским хоккеистом рассчитано на один год и вступает в силу сезона-2021/22.

Команда
Авангард
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Семенов провел 60 игр и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 23 матчах.

Семенов стал обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда». В конце апреля у нападающего истек контракт с омским клубом.

Семенов является воспитанником «Авангарда». В общей сложности на его счету в КХЛ 442 матча и 198 (85+113) очков.

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