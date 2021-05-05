СМИ: «Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента и генерального менеджера

«Рейнджерс» в понедельник проиграли «Вашингтону» (3:6) и потеряли шансы на попадание в плей-офф НХЛ. Во втором периоде матча, когда несколько игроков толкались во вратарской, Уилсон начал бить по затылку Бучневича, который лежал на льду лицом вниз. Панарин вступил в потасовку с Уилсоном, заступившись за Бучневича. В итоге Уилсон получил штраф 4+10, Панарин и Бучневич — по две минуты каждый. Во вторник департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал нападающего «Вашингтона» на пять тысяч долларов.