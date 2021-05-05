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22:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента и генерального менеджера

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон и генеральный менеджер команды Джефф Гортон уволены со своих постов, сообщает TSN.

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Источник: AFP 2021

По информации журналиста издания Даррена Дрегера, увольнение Дэвидсона и Гортона не связано с заявлением «Рейнджерс» по итогам инцидента с участием российский игроков команды Павла Бучневича, Артемия Панарина и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона.

Команда
Нью-Йорк Рейнджерс

«Рейнджерс» в понедельник проиграли «Вашингтону» (3:6) и потеряли шансы на попадание в плей-офф НХЛ. Во втором периоде матча, когда несколько игроков толкались во вратарской, Уилсон начал бить по затылку Бучневича, который лежал на льду лицом вниз. Панарин вступил в потасовку с Уилсоном, заступившись за Бучневича. В итоге Уилсон получил штраф 4+10, Панарин и Бучневич — по две минуты каждый. Во вторник департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал нападающего «Вашингтона» на пять тысяч долларов.

«Рейнджерс» остались недовольны таким решением и призвали к увольнению главы департамента безопасности игроков НХЛ Джорджа Парроса. Дэвидсона и Гортон попытались дистанцироваться от заявления команды.

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