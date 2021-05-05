СМИ: «Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента и генерального менеджера
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон и генеральный менеджер команды Джефф Гортон уволены со своих постов, сообщает TSN.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон и генеральный менеджер команды Джефф Гортон уволены со своих постов, сообщает TSN.
По информации журналиста издания Даррена Дрегера, увольнение Дэвидсона и Гортона не связано с заявлением «Рейнджерс» по итогам инцидента с участием российский игроков команды Павла Бучневича, Артемия Панарина и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона.
«Рейнджерс» в понедельник проиграли «Вашингтону» (3:6) и потеряли шансы на попадание в
«Рейнджерс» остались недовольны таким решением и призвали к увольнению главы департамента безопасности игроков НХЛ Джорджа Парроса. Дэвидсона и Гортон попытались дистанцироваться от заявления команды.