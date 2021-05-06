Капризов разбушевался! Русский форвард разбил лицо канадцу, забил шикарный гол с лету и оформил дубль

Игровой день 5 мая получился аномальным для Национальной хоккейной лиги. Побоище во встрече «Рейнджерс» — «Вашингтон», конечно, стоит вынести за скобки. Но и еще в одном матче среды было очень весело. Речь об игре «Миннесота» — «Вегас», где достаточно неожиданно тоже начали драться уже в первом периоде.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a84011fc5fd6c21cf28" data-vnd="9a84011fc5fd6c21cf28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a84011fc5fd6c21cf28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Виноватым в этом стоит признать канадского защитника «Голден Найтс» Николаса Хага, который очень некрасиво атаковал у борта российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. Если вспомнить, что у команд есть серьезный шанс встретиться в плей-офф, то этот грязный прием можно оценить как акт устрашения или даже попытку нанести травму. Неудивительно, что на льду тут же вспыхнула заварушка, а главным пострадавшим в ней оказался другой канадский оборонец «Вегаса» Зак Уайтклауд. Капризов доказал, что умеет не только забивать голы и отдавать шикарные передачи, но и постоять за себя: вдавил спарринг-партнера в лед и разбил ему нос.

Но в «Миннесоте» слишком ценят Кирилла, чтобы оставить без наказания его главного обидчика. Через 7 минут после сверхгрубого фола Хагу пришлось за него отвечать: спросить с канадца вызвался американец Маркус Фолиньо. Бой получился затяжным и равным, но соперники «Миннесоты» по итогам первого периода должны были понять, что трогать 97-го номера «дикарей» очень опасно. Получить можно и от него самого, и от партнеров. Своевременное предупреждение перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли.

За кулачными и борцовскими разборками команды в первые 50 минут забыли о голах. Совместными силами за это время они придумали одну заброшенную шайбу: у «рыцарей» отличился партнер Александра Овечкина по чемпионскому составу «Вашингтона» Чендлер Стивенсон. Он мог остаться главной звездой вечера, но тут за дело взялся Капризов.

Сперва он подправлением с лету замкнул передачу Матса Зукарелло. Точнее это был второй пас норвежца на россиянина за несколько секунд, но в первом случае Кириллу помешал все тот же Уайтклауд. Правда, для этого Заку пришлось расстаться с клюшкой, а пока он ее подбирал, Капризов завершил свою миссию.

А всего через пару минут русский нападающий быстрее всех сориентировался после вбрасывания в зоне соперника и вывел «Миннесоту» вперед — есть 26-й гол в сезоне!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NAqEzb0NjSM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Увы, дубль Капризова не стал победным: Райлли Смит успел спасти «Вегас» в основное время, а Алекс Пьетранджело принес гостям победу в овертайме. Но, кажется, «Миннесота» приобрела этим вечером больше, чем потеряла. С таким характером и с такой игрой российского новичка «Уайлд» вполне способны пошуметь в плей-офф.