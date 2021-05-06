Капризов разбушевался! Русский форвард разбил лицо канадцу, забил шикарный гол с лету и оформил дубль
«Вегас» зря разозлил Кирилла грязным силовым.
«Вегас» зря разозлил Кирилла грязным силовым.
Игровой день 5 мая получился аномальным для Национальной хоккейной лиги. Побоище во встрече «Рейнджерс» — «Вашингтон», конечно, стоит вынести за скобки. Но и еще в одном матче среды было очень весело. Речь об игре «Миннесота» — «Вегас», где достаточно неожиданно тоже начали драться уже в первом периоде.
Виноватым в этом стоит признать канадского защитника «Голден Найтс» Николаса Хага, который очень некрасиво атаковал у борта российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. Если вспомнить, что у команд есть серьезный шанс встретиться в
Но в «Миннесоте» слишком ценят Кирилла, чтобы оставить без наказания его главного обидчика. Через 7 минут после сверхгрубого фола Хагу пришлось за него отвечать: спросить с канадца вызвался американец Маркус Фолиньо. Бой получился затяжным и равным, но соперники «Миннесоты» по итогам первого периода должны были понять, что трогать 97-го номера «дикарей» очень опасно. Получить можно и от него самого, и от партнеров. Своевременное предупреждение перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли.
За кулачными и борцовскими разборками команды в первые 50 минут забыли о голах. Совместными силами за это время они придумали одну заброшенную шайбу: у «рыцарей» отличился партнер Александра Овечкина по чемпионскому составу «Вашингтона» Чендлер Стивенсон. Он мог остаться главной звездой вечера, но тут за дело взялся Капризов.
Сперва он подправлением с лету замкнул передачу Матса Зукарелло. Точнее это был второй пас норвежца на россиянина за несколько секунд, но в первом случае Кириллу помешал все тот же Уайтклауд. Правда, для этого Заку пришлось расстаться с клюшкой, а пока он ее подбирал, Капризов завершил свою миссию.
А всего через пару минут русский нападающий быстрее всех сориентировался после вбрасывания в зоне соперника и вывел «Миннесоту» вперед — есть 26-й гол в сезоне!
Увы, дубль Капризова не стал победным: Райлли Смит успел спасти «Вегас» в основное время, а Алекс Пьетранджело принес гостям победу в овертайме. Но, кажется, «Миннесота» приобрела этим вечером больше, чем потеряла. С таким характером и с такой игрой российского новичка «Уайлд» вполне способны пошуметь в
Артем Гаев