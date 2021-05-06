Карма? Избивший Панарина канадец получил травму и не смог доиграть матч
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Форвард «Вашингтона» Том Уилсон не смог доиграть выездную встречу регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс»
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Форвард «Вашингтона» Том Уилсон не смог доиграть выездную встречу регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игра состоялась в ночь на четверг, гости победили со счетом 4:2. Первый период начался с массовой драки. В дальнейшем состоялось еще три побоища, в двух из них принял участие Уилсон.
Команды провели второй матч подряд, в предыдущей встрече канадец подрался с россиянами Павлом Бучневичем и Артемием Панариным и нанес последнему травму,
После первой игры подавляющее большинство комментариев фанатов под любыми постами в официальном