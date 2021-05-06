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12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карма? Избивший Панарина канадец получил травму и не смог доиграть матч

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Форвард «Вашингтона» Том Уилсон не смог доиграть выездную встречу регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за повреждения верхней части тела, сообщил журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

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Источник: AFP 2021
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Игра состоялась в ночь на четверг, гости победили со счетом 4:2. Первый период начался с массовой драки. В дальнейшем состоялось еще три побоища, в двух из них принял участие Уилсон.

Команды провели второй матч подряд, в предыдущей встрече канадец подрался с россиянами Павлом Бучневичем и Артемием Панариным и нанес последнему травму, из-за которой сезон для него завершился досрочно.

После первой игры подавляющее большинство комментариев фанатов под любыми постами в официальном Instagram-аккаунте НХЛ сводилось к тому, что лига должна дисквалифицировать Уилсона за непрекращающуюся агрессию. Однако канадец отделался штрафом в размере пяти тысяч долларов.

Нью-Йорк Рейнджерс
2:4
0:0, 0:3, 2:1
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