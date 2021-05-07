«Рейнджерс» без Панарина и Бучневича проиграли «Бостону» в матче НХЛ
ТАСС, 7 мая. «Бостон» со счетом 4:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 7 мая. «Бостон» со счетом 4:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Патрис Бержерон (8-я минута), Чарли Макэвой (19), Джейк Дебраск (35), Брендон Карло (42). Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 бросков, нападающий команды Виталий Кравцов не отметился результативными действиями.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин пропускал встречу
«Бостон» занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 71 очко в 53 матчах, и уже обеспечил себе место в
В других матчах игрового дня «Нью-Джерси» в гостях обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), вратарь хозяев Семен Варламов отразил 23 броска.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал одну голевую передачу в победной для команды встрече против «Баффало» (8:4), набрав очки в третьей игре подряд.
«Торонто» на своем льду обыграл «Монреаль» (5:2), «Чикаго» на выезде победил «Каролину» (2:1, в овертайме).