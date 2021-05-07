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08:25 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» без Панарина и Бучневича проиграли «Бостону» в матче НХЛ

ТАСС, 7 мая. «Бостон» со счетом 4:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

Шайбы забросили Патрис Бержерон (8-я минута), Чарли Макэвой (19), Джейк Дебраск (35), Брендон Карло (42). Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 бросков, нападающий команды Виталий Кравцов не отметился результативными действиями.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин пропускал встречу из-за травмы. Его одноклубник Павел Бучневич не играл из-за дисквалификации — россиянина отстранили на одну игру за удар соперника клюшкой в лицо во время матча против «Вашингтона» (2:4), который прошел 6 мая.

Официальный сайт НХЛ

«Бостон» занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 71 очко в 53 матчах, и уже обеспечил себе место в плей-офф. «Рейнджерс» идут пятыми с 58 очками за 55 игр. Следующий матч команды проведут 8 мая в Бостоне.

В других матчах игрового дня «Нью-Джерси» в гостях обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), вратарь хозяев Семен Варламов отразил 23 броска.

Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал одну голевую передачу в победной для команды встрече против «Баффало» (8:4), набрав очки в третьей игре подряд.

Официальный сайт НХЛ

«Торонто» на своем льду обыграл «Монреаль» (5:2), «Чикаго» на выезде победил «Каролину» (2:1, в овертайме).

Официальный сайт НХЛ
Официальный сайт НХЛ
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