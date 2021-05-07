Кто выиграет «Колдер» и станет ли «Вегас» чемпионом? Интриги оставшейся части сезона НХЛ

Близится к завершению регулярный сезон НХЛ — 2020/2021. Многие участники предстоящего Кубка Стэнли уже определены. Однако и в оставшихся матчах регулярки, и в будущих играх плей-офф ещё будет за чем понаблюдать.

Кто возьмёт Президентский кубок?

На сегодняшний день математические шансы закончить регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков остаются у пяти команд — «Каролины», «Вегаса», «Тампы», «Торонто» и «Колорадо». Предпочтительнее в этой гонке выглядят перспективы «Харрикейнз» и «Голден Найтс». Подопечным Рода Бриндамора, занимающим первое место в сводной таблице, осталось провести лишь две игры в гостях с «Нэшвиллом», у которого «ураганы» выиграли все матчи в текущем сезоне. «Рыцари» же, по потерянным очкам идущие вровень с «Каролиной», в случае побед в оставшихся четырёх матчах при прочих равных с лидерами Центрального дивизиона могут взять верх за счёт количества выигранных встреч в основное время, коих у команды из Невады сейчас на одну больше.

Команда Миннесота Уайлд

Кому достанется «Колдер Трофи»?

Ещё в начале апреля на вопрос, кто заберёт «Колдер» по итогам текущего сезона НХЛ, практически любой болельщик, эксперт и просто любитель хоккея ответил бы: «Кирилл Капризов». Россиянину с первых же матчей в лиге удалось влюбить в себя большую часть североамериканской аудитории. Кирилл добавил атакующей линии «Миннесоты» скорости, мощи и креатива и сходу стал лидером «дикарей», внеся неоценимый вклад в выход команды в плей-офф за 9 матчей до конца регулярного чемпионата. В середине марта по результатам предварительного голосования на получение приза лучшему новичку сезона на первое место Капризова поставили 16 из 17 авторов официального сайта НХЛ.

Позиции новичка «Миннесоты» казались непоколебимыми, пока в апреле не заявил о себе Джейсон Робертсон из «Далласа». В том месяце американец, прежде набравший 22 очка, провёл очень результативный отрезок. В 17 матчах Робертсон записал на свой счёт 18 баллов и был признан лучшим новичком месяца. И если до апреля имя Джейсона не фигурировало ни в одном списке претендентов на «Колдер», то после него Робертсон стал главным конкурентом Капризова. 21-летний американец при равном показателе очков за игру уступает Кириллу в количестве заброшенных шайб, однако является лучшим распасовщиком и имеет более высокий показатель полезности. В случае, если «Далласу» удастся совершить небольшое чудо и добыть место в плей-офф, а Робертсон примет в этом непосредственное участие, выбор для Ассоциации спортивных журналистов НХЛ будет не таким очевидным, каким он был бы ещё пару месяцев назад.

Команда Эдмонтон Ойлерз

Наберёт ли Макдэвид 100 очков до конца регулярки?

Лидер «Эдмонтона» проводит феноменальный чемпионат. На счету 24-летнего канадца уже 96 очков в 52 матчах, и нет никаких сомнений, что именно ему по итогам сезона достанутся «Арт Росс», «ХартТрофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Но есть ещё одно достижение, которое может покориться Макдэвиду. Он может стать игроком, быстрее набравшим 100 очков в XXI веке, превзойдя показатель Никиты Кучерова в сезоне-2018/2019, когда россиянину на это потребовалось 62 матча. Также у него есть шанс вытеснить из тройки хоккеистов, затративших наименьшее количество игр на достижение этого результата, Уэйна Гретцки, который в сезоне-1993/1994 набрал 100 очков за 56 матчей.

«Эдмонтону» осталось провести по две встречи с «Ванкувером» и «Монреалем», и вполне возможно, что в одной из них нападающему «нефтяников» покорится заветная вершина.

Реальны ли чемпионские амбиции «Вегаса»?

Ни для кого не секрет, что «Вегас» является одной из сильнейших (если не сильнейшей) команд НХЛ на сегодняшний день. Поэтому неудивительно, что «рыцарей» считают одним из главных претендентов на победу в предстоящем розыгрыша Кубка Стэнли. По сравнению с предыдущими сезонами в каждой линии «Вегаса» произошло качественное усиление. Многие игроки нападения, такие как Марк Стоун и Макс Пасиоретти, в обычных условиях шли бы на обновление своих бомбардирских рекордов. Защита во главе с присоединившимся к команде перед началом сезона Алексом Пьетранджело и проводящим лучший сезон в карьере Ши Теодором стала более надёжной, что можно сказать и о паре голкиперов Флёри — Ленер, пропустившей наименьшее количество шайб среди всех вратарских дуэтов лиги.

Команда Торонто Мэйпл Ливз

Действительно ли так силён «Торонто»?

Команда, обладающая одной из самых сильных линий нападения в лиге, никак не может показать серьёзное выступление в Кубке Стэнли, либо пролетая мимо плей-офф, либо постоянно спотыкаясь в первом раунде. Последний раз преодолеть рубеж 1/8 финала «кленовым листьям» удалось в далёком 2004 году, за которым, правда, последовал вылет в четвертьфинале.