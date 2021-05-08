«Тампа» без Василевского проиграла «Далласу», Худобин сделал 25 сейвов
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз».
Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей дубль оформил Джо Павелски, ещё по разу отличились Джейми Олексяк, Роопе Хинц и Йоэль Кивиранта. Российский нападающий Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин отразил 25 бросков.
За «Тампу» отличились Блейк Коулман и Алекс
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.