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09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тампа» без Василевского проиграла «Далласу», Худобин сделал 25 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз».

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Источник: AP 2021

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Джо Павелски, ещё по разу отличились Джейми Олексяк, Роопе Хинц и Йоэль Кивиранта. Российский нападающий Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин отразил 25 бросков.

За «Тампу» отличились Блейк Коулман и Алекс Барре-Буле. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский не принимал участия в этой встрече.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
2:5
0:1, 1:3, 1:1
Даллас Старз
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