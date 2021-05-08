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09:14 (мск), источник: Sport24

Русский форвард умудрился дважды забить в пустые ворота. Наместников так забросил больше половины шайб за «Детройт»

Нужен ли он сборной России?

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«Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика», — гласит народная мудрость. И глядя на те или иные статистические выкладки, с этим нельзя не согласиться. Иногда счет на табло не значит ничего, а результат притворяется не тем чем кажется.

Вот и матч между «Коламбусом» и «Детройтом» полон этих самых противоречий. Казалось бы, 5:2 в пользу «Красных крыльев» — убедительная и даже легкая победа. Так можно было сказать, если не знать, что к середине второго периода гости «горели» 0:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

К тому, что «Блю Джекетс» добились довольно комфортно (как тогда казалось) преимущества, даже приложил руку Владислав Гавриков. Наш защитник удачно выбросил шайбу из зоны, тем самым начав голевую контратаку.

Но вскоре «Детройт» включился и начать операцию под кодовым названием «камбэк». Особенно постарался Якуб Врана. Новичок «Ред Уингз» и передачу отдал голевую, и сам забить не забыл. Его гол в и итоге и стал для гостей победным.

Откуда же взялись 5:2? И тут мы подходим к другому любопытному противоречию. В протоколе напротив фамилии Владислава Наместникова закончится два гола. На новостных лентах пишут о дубле. Но если пойти дальше заголовка, то можно узнать, что наш форвард дважды (!) успешно бросил по пустым воротам.

Наместников проучил Джона Тортореллу, который снял вратаря слишком рано — за 2:20 до сирены. Причем интересно, что Владислав не бросал по пустым воротам издалека, а разыграл самую что ни на есть комбинации с Сэмом Ганье.

Второй гол Наместникова оказался куда прозаичнее. Убежал — бросил — попал. Но сам случай, когда автор дубля празднует голы, когда вратарь соперника уже находится на лавке, не типичный и где-то даже уникальный. А еще интереснее тот факт, что больше половины своих шайб в этом сезоне — 5 из 8 — Наместников забросил именно таким образом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на привкус халявы, для таких голов тоже нужен определенный навык. Перехватить шайбу, открыться, быстро включить ноги — все это предшествует тому самому броску по пустым воротам. И Наместников это умеет. Достаточно ли этого для вызова на чемпионат мира? Большой вопрос. Но с дефицитом центров в сборной России к нападающему «Детройта» стоит хотя бы присмотреться.

Коламбус Блю Джэкетс
2:5
1:0, 1:3, 0:2
Детройт Ред Уингз
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