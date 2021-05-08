Капризов творит историю! Он промчался через всю площадку, чтобы забить в овертайме и побил очередной рекорд

«Я думаю, именно поэтому такие ребята, как Капризов, будут получать больше денег, чем некоторые другие игроки, правильно? Они забивают больше в ключевых ситуациях, чем остальные. Очевидно, у них есть талант и умение для того, чтобы так играть. Очень важно, когда твой игрок способен прибавить в самый нужный момент», — после недавнего матча против «Вегаса» русский форвард «Уайлд» получил вполне привычную порцию похвалы от главного тренера клуба.

И Дина Эвасона можно понять: трудно не признаваться в публичной любви к хоккеисту, от игры которого целиком и полностью зависит результат твоей команды.

В последних 10 матчах на счету уроженца Кузедеево 12 очков, 10 из которых — это заброшенные шайбы.

И после этого Кирилл не только стал лучшим русским снайпером НХЛ в этом сезоне, оставив позади легендарного капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, но и, кажется, решил судьбу «Колдер Трофи».

Но Капризов не был бы Капризовым, если бы посчитал это достижение достаточным для того, чтобы позволить себе локальный спад. Олимпийский чемпион не сбавил оборотов и в матче в ночь с пятницы на субботу по московскому времени вновь подарил победу своей команде.

Хотя для «дикарей» все началось не слишком радужно: уже на 7-й минуте Макс Комтуа пробил Каапо Кяхкенена. Однако у команды Эвасона, разумеется, нашелся свой ответ. Капризов и Цуккарелло пошли в форчек и заставили оборону «Дакс» допустить ошибку: норвежский форвард отдал шайбу русскому партнеру, который молниеносным пасом в одно касание нашел клюшку Раска на пятаке. Немного магии в виде рикошета и шайба в воротах — 1:1. С помощью этой передачи Капризов не только помог своей команде сравнять счет в матче, но и побил очередной клубный рекорд: этот ассист стал для нашего соотечественника 22-м в сезоне.

Кирилл установил рекорд «Миннесоты» по результативным передачам в одном сезоне среди новичков, превзойдя результат Филипа Кубы, который в сезоне-2000/01 записал на своей счет 21 передачу.

Но после этого главный претендент на приз лучшему новичку сезона не пропал с радаров и не растворился на площадке. Встреча дожила до овертайма, в котором Капризов показал, в какой форме он подходит к первому плей-офф НХЛ в карьере: подхватив шайбу в своей зоне и пройдя с ней через всю площадку, русский снайпер нанес хлесткий бросок из-под защитника, с которым Джон Гибсона не без проблем, но справился. Однако ошибка кипера «Анахайма» была в том, что он отбил шайбу прямо перед собой: словно акула, почуявшая запах крови, Кирилл тут же направился на пятак, откуда и добил снаряд в сетку ворот «Дакс», принеся своей команде 34-ю победу в этой регулярке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ri65GdB8K0I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.