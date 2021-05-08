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09:32 (мск), источник: ТАСС

«Сан-Хосе» уступил «Аризоне». Чехович набрал первое очко в НХЛ

ТАСС, 8 мая. «Аризона» со счетом 5:2 обыграла «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей отличились Виктор Сёдерстрем (25-я минута), Конор Гарланд (32), Фил Кессел (45), Майкл Бантинг (50) и Ян Еник (60). У проигравших шайбы забросили Эрик Карлссон (4) и Тимо Майер (24).

22-летний российский нападающий «Сан-Хосе» Иван Чехович отметился голевой передачей, набрав первое очко во втором матче в НХЛ. Его одноклубники Александр Барабанов и Николай Кныжов, а также защитник «Аризоны» Илья Любушкин не сумели отличиться.

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В 2017 году Чехович был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ в седьмом раунде под 212-м номером. С 20 октября он находился в аренде в нижегородском «Торпедо». В 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий забросил 17 шайб и сделал 17 голевых передач. В плей-офф на счету Чеховича два гола в четырех играх.

«Сан-Хосе» после 54 игр набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Аризона» с 52 очками за 55 встреч располагается на пятой строчке. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф. В следующем матче, который станет для «Аризоны» заключительным в регулярном чемпионате, они вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 9 мая в Сан-Хосе.

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Сан-Хосе Шаркс
2:5
1:0, 1:2, 0:3
Аризона Койотс
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