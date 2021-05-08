«Сан-Хосе» уступил «Аризоне». Чехович набрал первое очко в НХЛ
ТАСС, 8 мая. «Аризона» со счетом 5:2 обыграла «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 мая. «Аризона» со счетом 5:2 обыграла «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Виктор Сёдерстрем (25-я минута), Конор Гарланд (32), Фил Кессел (45), Майкл Бантинг (50) и Ян Еник (60). У проигравших шайбы забросили Эрик Карлссон (4) и Тимо Майер (24).
22-летний российский нападающий «Сан-Хосе» Иван Чехович отметился голевой передачей, набрав первое очко во втором матче в НХЛ. Его одноклубники Александр Барабанов и Николай Кныжов, а также защитник «Аризоны» Илья Любушкин не сумели отличиться.
В 2017 году Чехович был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ в седьмом раунде под 212-м номером. С 20 октября он находился в аренде в нижегородском «Торпедо». В 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий забросил 17 шайб и сделал 17 голевых передач. В
«Сан-Хосе» после 54 игр набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Аризона» с 52 очками за 55 встреч располагается на пятой строчке. Обе команды потеряли шансы на выход в