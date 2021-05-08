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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» вышел в плей-офф НХЛ, Тарасенко не поможет сборной России на ЧМ-2021

«Сент-Луис Блюз» набрал одно очко в матче с «Вегас Голден Найтс» и обеспечил себе место в Кубке Стэнли-2021, сообщает пресс-служба НХЛ в «твиттере».

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Источник: AP 2021

«Блюз» стал последним, четвёртым клубом, который вышел в плей-офф из Западного дивизиона. «Сент-Луис» сыграет в Кубке Стэнли девятый раз в последних 10 сезонах.

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После 52 игр «Блюз» набрали 57 очков и заняли четвёртое место в своём дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Также с Запада вышли в Кубок Стэнли-2021 «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд».

Ранее сообщалось, что российский форвард Владимир Тарасенко был готов помочь сборной России на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

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Вегас Голден Найтс
4:3ОТ
1:1, 1:2, 1:0
Сент-Луис Блюз
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