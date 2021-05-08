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10:43 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Миннесоты» Капризов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 8 мая. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: AP 2021

В ночь на субботу «Миннесота» обыграла «Анахайм» в овертайме со счетом 4:3, Капризов отметился голом и результативной передачей. На счету россиянина 11 голов в 11 последних матчах. В своем дебютном сезоне в НХЛ нападающий принял участие в 53 матчах и набрал 49 (27 голов + 22 голевые передачи) очков. Также он установил клубный рекорд среди новичков «Миннесоты» по голевым передачам в первом сезоне.

Первой звездой дня признан нападающий Джо Павелски, который двумя голами и двумя голевыми передачами помог «Далласу» победить на выезде «Тампу» со счетом 5:2.

Третьей звездой дня стал форвард «Аризоны» Конор Гарланд, который отметился двумя передачами в гостевом матче с «Сан-Хосе» (5:2).

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