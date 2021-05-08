Нападающий «Миннесоты» Капризов признан второй звездой дня в НХЛ

В ночь на субботу «Миннесота» обыграла «Анахайм» в овертайме со счетом 4:3, Капризов отметился голом и результативной передачей. На счету россиянина 11 голов в 11 последних матчах. В своем дебютном сезоне в НХЛ нападающий принял участие в 53 матчах и набрал 49 (27 голов + 22 голевые передачи) очков. Также он установил клубный рекорд среди новичков «Миннесоты» по голевым передачам в первом сезоне.