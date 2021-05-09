«Флорида разгромила «Тампу», Василевский пропустил 5 голов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QhkfHHYEmqI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей хет-трик оформил Александер Веннберг и ещё по разу отличились Сэм Беннетт и Джонатан Юбердо. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков. Форвард Никита Гусев не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Тампу» забросил Люк Шенн. Российский защитник Михаил Сергачёв не набрал очков. Голкипер Андрей Василевский совершил 31 сейв и пропустил 5 голов.