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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Пас Орлова в овертайме помог «Вашингтону» одержать волевую победу в матче с «Филадельфией»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз».

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Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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В составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, который сравнял счёт менее чем за минуту до конца третьего периода, и Конор Шири, забивший в овертайме. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. За «Филадельфию» единственный гол забил Скотт Лотон. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

В предыдущем матче «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» со счётом 4:2.

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов не принимали участия в матче, поскольку были включены в COVID-протокол НХЛ. Форвард Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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Вашингтон Кэпиталз
2:1ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Филадельфия Флайерз
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