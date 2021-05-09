Пас Орлова в овертайме помог «Вашингтону» одержать волевую победу в матче с «Филадельфией»

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/G8x952PGP2s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, который сравнял счёт менее чем за минуту до конца третьего периода, и Конор Шири, забивший в овертайме. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. За «Филадельфию» единственный гол забил Скотт Лотон. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

В предыдущем матче «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» со счётом 4:2.

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов не принимали участия в матче, поскольку были включены в COVID-протокол НХЛ. Форвард Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.