Пас Орлова в овертайме помог «Вашингтону» одержать волевую победу в матче с «Филадельфией»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз».
Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, который сравнял счёт менее чем за минуту до конца третьего периода, и Конор Шири, забивший в овертайме. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. За «Филадельфию» единственный гол забил Скотт Лотон. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.
В предыдущем матче «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» со счётом 4:2.
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов не принимали участия в матче, поскольку были включены в
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.