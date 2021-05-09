«Айлендерс» без Варламова обыграли «Нью-Джерси», у Сорокина 23 сэйва

В составе победителей дублем отметился Брок Нельсон. Еще по голу забили Джордан Эберле, Мэтью Барзал и Кайл Палмьери. Голкипер Илья Сорокин отразил 23 броска из 24. Еще один российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов участие в матче не принимал.