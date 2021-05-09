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09:28 (мск), источник: Sport24

«Айлендерс» без Варламова обыграли «Нью-Джерси», у Сорокина 23 сэйва

В ночь на 9 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой «островитян» со счетом 5:1.

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В составе победителей дублем отметился Брок Нельсон. Еще по голу забили Джордан Эберле, Мэтью Барзал и Кайл Палмьери. Голкипер Илья Сорокин отразил 23 броска из 24. Еще один российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов участие в матче не принимал.

Автором единственной шайбы «Дэвилз» стал Андреас Юнссон.

В другом матче «Оттава Сенаторз» победил «Виннипег Джетс» — 4:2. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился ассистом. Другие российские игроки «Оттавы» Никита Зайцев, Виталий Абрамов и Евгений Дадонов очков не набрали.

Нью-Йорк Айлендерс
5:1
1:0, 2:1, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
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