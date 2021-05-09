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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Коламбус» в результативном матче вырвал победу у «Детройта», Свечников набрал одно очко

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз».

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Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

За «Коламбус» забивали Кэм Аткинсон, Оливер Бьёркстранд, Эрик Робинсон, Джек Рослович и Макс Доми. Российский защитник Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко очков не набрали.

В составе «Детройта» отличились Якуб Врана, Дэнни Декайзер, Сэм Ганье и Валттери Фильппула. Российский нападающий Евгений Свечников отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

Коламбус Блю Джэкетс
5:4ОТ
1:1, 1:1, 2:2
Детройт Ред Уингз
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