«Коламбус» в результативном матче вырвал победу у «Детройта», Свечников набрал одно очко

Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/32zIVGHDZqs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За «Коламбус» забивали Кэм Аткинсон, Оливер Бьёркстранд, Эрик Робинсон, Джек Рослович и Макс Доми. Российский защитник Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко очков не набрали.

В составе «Детройта» отличились Якуб Врана, Дэнни Декайзер, Сэм Ганье и Валттери Фильппула. Российский нападающий Евгений Свечников отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.