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09:41 (мск), источник: Sport24

Кравцов забил броском под перекладину, Бучневич оформил ассистентский хет-трик! «Рейнджеры» завершили сезон

Еще 10 дней назад «синерубашечники» претендовали на место в плей-офф.

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Источник: AP 2021

«Рейнджеры» завершили регулярный чемпионат, который получился очень эмоциональным, выездным матчем в «Бостоне». Для «Брюинз» эта игра была намного более важной, поскольку «Мишки» ведут борьбу внутри кубковой четверки Восточного дивизиона, имея шансы занять место со второго по четвертое. Вторая строчка давала бы «Бостону» преимущество своего льда в первом раунде плей-офф, поэтому биться хозяевам было за что, однако обыграть немотивированных «синерубашечников» у команды Брюса Кэссиди не получилось.

Да, лидер атак «Бостона» Давид Пастрняк добрался до отметки в 200 голов за карьеру, но в обороне «Медведи» сыграли из рук вон плохо: Туукка Раск пропустил 5 голов после 23 бросков, и в результате этого «черно-золотые» потерпели от «Рейнджерс» второе поражение в семи последних матчах. Теперь хоккеистам «Брюинз» будет трудно подняться выше третьего места, и одними из главных виновников этого стали два форварда «синерубашечников» — Павел Бучневич и Мика Зибанеджад.

Череповчанин, отбыв странную одноматчевую дисквалификацию за удар клюшкой в нос Энтони Манты, вернулся в строй и сделал ассистентский хет-трик.

Его коллега Зибанеджадд оформил голевой дубль, став автором победного гола, а «старый-новый» новобранец ньюйоркцев Виталий Кравцов забросил свою вторую шайбу в нынешнем сезоне.

После удобной скидки от Райана Строума россиянин мощно выстрелил в касание, отправив шайбу под «верхнюю полку» ворот Раска.

Бучневич, который в четвертый раз за сезон набрал 3 очка в одном матче, поспособствовал решающей шайбе в исполнении Зибанеджада, и установил новый личный рекорд результативности. Теперь он равняется 48 очкам, что на 2 балла больше, чем в предыдущем регулярном чемпионате.

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«Эта победа значит больше, чем вы можете думать. Особенно после того, как шли дела в последнее время, в последние 10 дней. Это было какое-то безумие — я имею в виду и тех парней, которые выбыли из-за травмы и не смогли сегодня сыграть. Хорошо, что мы так здорово боролись и смогли одержать победу», — сказал Зибанеджад, который явно имел в виду и перемены в руководстве клуба, и отсутствие в составе Артемия Панарина. Сам Мика добрался до отметки в 200 голов за карьеру и 50 очков за сезон.

Игорь Шестеркин, у которого якобы есть запущенная травма, которая не позволит россиянину приехать на чемпионат мира, отыграл последние 11 минут матча, заменив Кейта Кинкейда, который получил повреждение.

Шестеркин отразил 7 бросков из 9 и смог привести команду к победе.

«Да, еще 10 дней назад мы были на охоте за кубковым местом, но потом все стало намного хуже. Дела пошли такие, что о сезоне просто хочется забыть. Мы потеряли из-за травм Джейкоба Трубу и Криса Крайдера, которые являются очень важными хоккеистами для нас. Затем произошли известные события в матче с “Вашингтоном”, перемены в руководстве. Нам было сложно, мы рады, что закончили сезон победой», — констатировал главный тренер Дэвид Куинн.

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Кроме того, что он перечислил, можно вспомнить и «дело Тони Деанджело», который был исключен из команды после драки с российским голкипером-одноклубником, и «дело Артемия Панарина», которое сам форвард обещал прокомментировал после окончания сезона. В современной истории «Рейнджерс» это был самый драматичный и насыщенный чемпионат, который болельщики прославленной команды будут помнить еще очень долго.

Бостон Брюинз
4:5
0:0, 1:1, 3:4
Нью-Йорк Рейнджерс
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