Капризов выдал еще один концерт на льду! У русской звезды — две шикарных передачи и больше 50 очков в сезоне

С момента дебюта в лучшей лиге мира звезда «Миннесоты» Кирилл Капризов имел определенные сложности с тем, чтобы брать игру на себя. В первой половине сезона абсолютно все, кто следил за игрой «дикарей», отмечали нацеленность нашего соотечественника на передачу в ситуациях, когда бросок выглядел единственным правильным решением.

В многочисленных послематчевых комментариях Кирилл обещал исправить этот момент и чаще бросать, и со временем ему действительно удалось справиться с этой проблемой: в последних 12 встречах на его счету вообще значилось 11 голов — с показателем 27 заброшенных шайб Капризов стал лучшим русским снайпером текущего сезона НХЛ, оставив за своей спиной Александра Овечкина.

Однако на одном определенном умении в лучшей лиге мира далеко не уедешь: соперники разбирают игру лучших игроков соперника на атомы, поэтому в каждом матче необходимо удивлять и показывать что-то новое. У Капризова с этим нет никаких проблем: если в последнее время Кириллу удавалось чаще забивать, чем снабжать партнеров голевыми передачами, то в повторной встрече против «Дакс» в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени все изменилось.

«Он — особенный игрок. Каждый раз, когда он получает шайбу, то ты буквально чувствуешь, что Кирилл может с ней сотворить что-то невероятное. И вся арена это чувствует. Без разницы, против кого играет Капризов, кто его опекает. Он создает множество голевых моментов, и это для “Миннесоты” очень здорово. Я повторю, что он — особенный хоккеист, и мы все часто об этом говорим. В его игре много энергии. Капризов всегда горит желанием побеждать. Он — отличный одноклубник. Сражается за шайбу в каждом эпизоде, чем заводит остальных ребят, делает команду вокруг себя лучше. Мы рады, что у него такая воля к победе и тяга к шайбе. Это очень здорово», — рассыпался в комплиментах своему партнеру Эрикссон Эк после прошлой встречи.

И уже в первом периоде Капризов подтвердил слова шведского нападающего. Как и в прошлом матче, счет открыли «Дакс»: 9-ю шайбу в этом сезоне забросил Рикард Раккель.

Но тут за дело взялись Капризов и компания. Русский форвард в очередной раз показал свою универсальность и наградил капитана своей команды тонкой передачей на пустые ворота: Сперджену оставалось только не промахнуться. Этот результативный балл стал 50-м для Капризова в дебютном сезоне НХЛ!

В следующей шайбе также не обошлось без звезды «Уайлд», в очередной раз показавшей все свое хоккейное мастерство. Кирилл сделал едва заметную подкидку через клюшку защитника соперника, и шайба легла точно в крюк Райана Хартмана, поразившего пустой угол ворот Райана Миллера. Магия, не иначе!

Еще одну шайбу команды Эвасона забросил Ник Бонино, но в третьем периоде «Анахайм» организовал камбэк: сначала отличился Тревор Зеграс, а за 26 секунд до окончания основного времени матча Комтуа перевел игру в овертайм.

Как и днем ранее, в дополнительное время победу одержали хозяева. Но на этот раз победную шайбу забросила не надежда российского хоккея, а его шведский партнер Виктор Раск.

В последнее время Капризов не уходит со льда без рекорда, и этот матч не стал исключением: Кирилл набрал очки в 6 матче подряд и поставил личный рекорд по этому показателю. До конца регулярки «Уайлд» осталось сыграть 2 матча, и именно от их результата зависит, кто попадется команде Эвасона в первом раунде плей-офф.