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09:56 (мск), источник: Sport24

Гол Барабанова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Аризоной»

В ночь на 9 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Аризона Койотис». Встреча завершилась победой «Койотис» в овертайме — 5:4.

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Автором победной шайбы стал Фил Кессел. В основное время у «Аризоны» забивали Кристиан Дворах (дубль), Ян Еник и Конор Гарланд. Защитник Илья Любушкин очков не набрал.

У «Шаркс» отличились Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк, Тимо Майер и Александр Барабанов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сан-Хосе Шаркс
4:5ОТ
2:2, 1:1, 1:1
Аризона Койотс
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