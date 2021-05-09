Гол Барабанова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Аризоной»
В ночь на 9 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Аризона Койотис». Встреча завершилась победой «Койотис» в овертайме — 5:4.
В ночь на 9 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Аризона Койотис». Встреча завершилась победой «Койотис» в овертайме — 5:4.
Автором победной шайбы стал Фил Кессел. В основное время у «Аризоны» забивали Кристиан Дворах (дубль), Ян Еник и Конор Гарланд. Защитник Илья Любушкин очков не набрал.
У «Шаркс» отличились Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк, Тимо Майер и Александр Барабанов.