«Питтсбург» стал победителем Восточного дивизиона, в Центральном определены пары плей-офф
Определены обе пары в Центральном дивизионе.
Определены обе пары в Центральном дивизионе.
«Каролина Харрикейнз» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Флорида Пантерз» встретится с действующим чемпионом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В Восточном дивизионе уже понятно, что «Питтсбург» займёт первое место, а «Вашингтон» расположится на второй позиции. При этом их соперники по первому раунду
11 мая «Бостон» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся друг с другом в 2:00 мск. 12-го мая «Брюинс сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Для «Айлендерс» эта игра станет последней в регулярке.