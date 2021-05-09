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10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» стал победителем Восточного дивизиона, в Центральном определены пары плей-офф

Определены обе пары в Центральном дивизионе.

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Источник: AP 2021

«Каролина Харрикейнз» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Флорида Пантерз» встретится с действующим чемпионом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В Восточном дивизионе уже понятно, что «Питтсбург» займёт первое место, а «Вашингтон» расположится на второй позиции. При этом их соперники по первому раунду плей-офф ещё не определены. После 54 матчей «Бостон Брюинз» с 71 очком занимает третью строчку, «Нью-Йорк Айлендерс» сыграл на одну игру больше идёт на четвёртой позиции и имеет 70 очков.

11 мая «Бостон» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся друг с другом в 2:00 мск. 12-го мая «Брюинс сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Для «Айлендерс» эта игра станет последней в регулярке.

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