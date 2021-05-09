Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит»

Овечкин рассказал, что на это решение его вдохновила мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.
«Я думаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок не только в США, но и во всем мире. Мы с женой любим смотреть и ходить на футбол и бейсбол. Для меня также было важно поддержать сообщество округа Колумбия. Я поддерживаю всех в этом городе», — сказал Овечкин.
35-летний российский хоккеист также рассказал, что будет заинтересован в возможности владения другими спортивными клубами после завершения профессиональной карьеры. «Я хотел бы оказаться на месте Теда Леонсиса (владельца “Вашингтон Кэпиталз” — прим. ТАСС), не буду лгать, — сказал Овечкин. — А если серьезно, я не знаю, чем бы я хотел заниматься. Я все еще думаю, что мне осталось играть еще пару лет, потом посмотрим».
Овечкину проводит свой 16-й сезон за «Вашингтон», он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету капитана «Вашингтона» 42 очка (24 гола + 18 передач).
В 2018 году Овечкин завоевал Кубок Стэнли. В составе сборной России он является трехкратным чемпионом мира, дважды серебряным и четырежды бронзовым призером мировых первенств.