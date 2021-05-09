Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит»

Овечкин рассказал, что на это решение его вдохновила мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

«Я думаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок не только в США, но и во всем мире. Мы с женой любим смотреть и ходить на футбол и бейсбол. Для меня также было важно поддержать сообщество округа Колумбия. Я поддерживаю всех в этом городе», — сказал Овечкин.

35-летний российский хоккеист также рассказал, что будет заинтересован в возможности владения другими спортивными клубами после завершения профессиональной карьеры. «Я хотел бы оказаться на месте Теда Леонсиса (владельца “Вашингтон Кэпиталз” — прим. ТАСС), не буду лгать, — сказал Овечкин. — А если серьезно, я не знаю, чем бы я хотел заниматься. Я все еще думаю, что мне осталось играть еще пару лет, потом посмотрим».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c76dfcc36c03de25d25" data-vnd="1c76dfcc36c03de25d25" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c76dfcc36c03de25d25" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкину проводит свой 16-й сезон за «Вашингтон», он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету капитана «Вашингтона» 42 очка (24 гола + 18 передач).