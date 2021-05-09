Куда пропал Овечкин: почему он не играет и когда вернется в строй?

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграл в предпоследнем для своей команды матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 ОТ). При том что нынешний сезон — укороченный (всего 56 игр вместо привычных 82), Овечкин впервые пропустил 11 матчей регулярки. Семь — из-за травмы, а ранее форвард не сыграл в четырех встречах на старте сезона из-за попадания в ковид-протокол.

Что за травма у Овечкина?

Конечно, никто не будет раскрывать всех секретов о здоровье суперснайпера накануне плей-офф. «Повреждение нижней части тела» — достаточно размытая формулировка.

В матче с «Рейнджерс» 4 мая Овечкин вернулся в состав после четырех пропущенных игр. Но после одной проведенной смены стало понятно, что Александр поторопился с возвращением.

Когда он сможет играть?

Перед матчем с «Филадельфией» Овечкин принял участие в утренней раскатке команды.

«Приятно видеть его там. Это всегда положительный знак. Это первые шаги. Так что это хорошо. Мы не будем спешить», — сказал после раскатки главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. При этом он не назвал сроков возвращения своего капитана, но отметил, что состояние его здоровья улучшается.

12 мая «Вашингтон» проведет последний матч регулярного чемпионата с «Бостоном»: у Овечкина есть время для восстановления. Но рисковать точно не стоит, ведь у «Брюинз» в составе есть провокатор Брэд Маршан и несколько жестких парней, которые могут неласково встретить Овечкина. А ведь «Вашингтону» и «Бостону» играть в первом раунде плей-офф.

Команда Вашингтон Кэпиталз

Овечкин вообще получал травмы до этого?

Он еще не пропускал больше 10 матчей за сезон. В сезоне-2009/10 Александр не принял участия в 10 играх — в шести из-за травмы плеча и в четырех из-за дисквалификации. Ни в одном другом сезоне Овечкин не пропускал более четырех матчей.

Одной из причин столь результативной и стабильной игры Овечкина всегда называли феноменальное здоровье. Но в сентябре форварду «Вашингтона» исполняется уже 36 лет, а в таком возрасте сбоев не избежать. Конечно, если «Кэпиталз» нужно было бы изо всех сил, например, бороться за попадание в плей-офф, то Овечкина бы поставили на ноги. Но в нынешней ситуации рисковать здоровьем главной звезды было бессмысленно.

Как это влияет на перспективы «Вашингтона» в плей-офф?

Конечно, с Овечкиным в составе «Вашингтон» вряд ли упустил бы первое место в Восточном дивизионе, которое в итоге занял «Питтсбург». Но не факт, что это стало бы преимуществом — «Айлендерс» в первом раунде вряд ли предпочтительнее «Бостона».