Куда пропал Овечкин: почему он не играет и когда вернется в строй?
Это самый долгий простой
Это самый долгий простой
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграл в предпоследнем для своей команды матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 ОТ). При том что нынешний сезон — укороченный (всего 56 игр вместо привычных 82), Овечкин впервые пропустил 11 матчей регулярки. Семь —
Конечно, никто не будет раскрывать всех секретов о здоровье суперснайпера накануне
В матче с «Рейнджерс» 4 мая Овечкин вернулся в состав после четырех пропущенных игр. Но после одной проведенной смены стало понятно, что Александр поторопился с возвращением.
Перед матчем с «Филадельфией» Овечкин принял участие в утренней раскатке команды.
«Приятно видеть его там. Это всегда положительный знак. Это первые шаги. Так что это хорошо. Мы не будем спешить», — сказал после раскатки главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. При этом он не назвал сроков возвращения своего капитана, но отметил, что состояние его здоровья улучшается.
12 мая «Вашингтон» проведет последний матч регулярного чемпионата с «Бостоном»: у Овечкина есть время для восстановления. Но рисковать точно не стоит, ведь у «Брюинз» в составе есть провокатор Брэд Маршан и несколько жестких парней, которые могут неласково встретить Овечкина. А ведь «Вашингтону» и «Бостону» играть в первом раунде
Он еще не пропускал больше 10 матчей за сезон. В сезоне-2009/10 Александр не принял участия в 10 играх — в шести
Одной из причин столь результативной и стабильной игры Овечкина всегда называли феноменальное здоровье. Но в сентябре форварду «Вашингтона» исполняется уже 36 лет, а в таком возрасте сбоев не избежать. Конечно, если «Кэпиталз» нужно было бы изо всех сил, например, бороться за попадание в
Конечно, с Овечкиным в составе «Вашингтон» вряд ли упустил бы первое место в Восточном дивизионе, которое в итоге занял «Питтсбург». Но не факт, что это стало бы преимуществом — «Айлендерс» в первом раунде вряд ли предпочтительнее «Бостона».
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