Торторелла покинул пост главного тренера «Коламбуса»
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла покинул свой пост.
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла покинул свой пост.
«После обсуждения будущего команды Ярмо Кекалайнен и я пришли к взаимному решению завершить совместную работу. Я бы хотел поблагодарить клуб за возможность работать с этим составом и жить здесь, в Коламбусе. Для меня было честью работать с игроками, тренерами и хоккейным персоналом, который является одним из лучших в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, я хотел бы поблагодарить фанатов “Коламбуса” за поддержку, которую они оказали мне и команде», — приводит слова Тортореллы официальный сайт клуба.
Американский специалист возглавил «Коламбус» в 2015 году. При нём клуб четыре раза выходил в
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Коламбус» впервые с 2016 года не вышел в
Напомним, что из Центрального дивизиона в