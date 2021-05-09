Торторелла покинул пост главного тренера «Коламбуса»

«После обсуждения будущего команды Ярмо Кекалайнен и я пришли к взаимному решению завершить совместную работу. Я бы хотел поблагодарить клуб за возможность работать с этим составом и жить здесь, в Коламбусе. Для меня было честью работать с игроками, тренерами и хоккейным персоналом, который является одним из лучших в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, я хотел бы поблагодарить фанатов “Коламбуса” за поддержку, которую они оказали мне и команде», — приводит слова Тортореллы официальный сайт клуба.

Команда Коламбус Блю Джэкетс

Американский специалист возглавил «Коламбус» в 2015 году. При нём клуб четыре раза выходил в плей-офф и показал лучший результат в своей истории, пробившись во второй раунд Кубка Стэнли в 2019 году.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Коламбус» впервые с 2016 года не вышел в плей-офф. Набрав 48 очков в 56 матчах, «Блю Джекетс» заняли последнее место в Центральном дивизионе.