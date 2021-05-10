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09:10 (мск), источник: ТАСС

Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ против «Чикаго»

ТАСС, 10 мая. «Чикаго» обыграл «Даллас» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей шайбы забросили Маккензи Энтвистл (7-я минута), Брэндон Хэйгел (11) и Алекс Дебринкэт (19, 57). У проигравших отличились Денис Гурьянов (10) и Марк Пысик (43).

Гурьянов забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне, всего на счету российского нападающего 29 очков (12 голов + 17 результативных передач) в 36 матчах. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 21 бросок. Защитник «Чикаго» Никита Задоров не смог отметиться результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

«Даллас» находится на пятой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 58 очков за 55 встреч. «Чикаго» занимает шестое место с 54 очками в 55 играх. Ранее команды уже потеряли шансы на попадание в плей-офф. В ночь на вторник они вновь встретятся друг с другом.

В другом матче игрового дня «Калгари» дома разгромил «Оттаву» со счетом 6:1 и поднялся на пятое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 49 очков в 52 встречах.

Официальный сайт НХЛ

Команда отстает от занимающего четвертую позицию «Монреаля» на восемь очков и сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф.

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