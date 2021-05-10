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20:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасенко и Ничушкин номинированы на «Билл Мастертон Трофи»

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили игроков, которые будут претендовать на «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона-2020/21.

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В этот список вошли два российских игрока: Валерий Ничушкин («Колорадо») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Эта награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

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