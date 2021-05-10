Капризов признан второй звездой недели в НХЛ
Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой недели в НХЛ, сообщает
Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой недели в НХЛ, сообщает
На прошедшей игровой неделе Капризов, проводящий свой 1-й сезон в НХЛ, принял участие в 4 матчах, в которых набрал 8 (4+4) очков.
Лавры первой звезды недели достались нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, который записал на свой счет 13 (3+10) очков в 4 матчах.
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