Капризов признан второй звездой недели в НХЛ

На прошедшей игровой неделе Капризов, проводящий свой 1-й сезон в НХЛ, принял участие в 4 матчах, в которых набрал 8 (4+4) очков.

Третьей звездой недели признали голкипера «Вегас Голден-Найтс» Марк-Андре Флери, который одержал 2 победы, одна из которых стала для него 490-й в лиге, что позволило ему выйти по этому показателю на третье место в истории НХЛ.