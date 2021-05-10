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20:27 (мск), источник: Sport24

Капризов признан второй звездой недели в НХЛ

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лига в твиттере.

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Источник: instagram.com/kirillkaprizov

На прошедшей игровой неделе Капризов, проводящий свой 1-й сезон в НХЛ, принял участие в 4 матчах, в которых набрал 8 (4+4) очков.

Лавры первой звезды недели достались нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, который записал на свой счет 13 (3+10) очков в 4 матчах.

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Третьей звездой недели признали голкипера «Вегас Голден-Найтс» Марк-Андре Флери, который одержал 2 победы, одна из которых стала для него 490-й в лиге, что позволило ему выйти по этому показателю на третье место в истории НХЛ.

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