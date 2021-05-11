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09:07 (мск), источник: ТАСС

Плей-офф НХЛ может стартовать до завершения регулярного чемпионата

ТАСС, 11 мая. Плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может начаться 15 мая. Об этом сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2021

В Центральном дивизионе регулярный чемпионат завершится 11 мая, в Восточном — 12 мая, в Западном — 14 мая. Северный дивизион, который состоит из канадских команд, завершит регулярный чемпионат 19 мая. Три матча между «Ванкувером» и «Калгари» пройдут 16, 18 и 19 мая. Первоначально регулярный чемпионат должен был закончиться 9 мая, но дата была изменена из-за переносов матчей на фоне пандемии коронавируса.

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«Мы хотели завершить регулярный сезон и получить как можно больше информации, но мы стремимся открыть плей-офф в ближайшие выходные, вероятно, уже в субботу, — сказал Дейли. — В настоящее время мы ожидаем, что отыграем регулярный сезон и что плей-офф в Северном дивизионе не начнется до завершения игр регулярного сезона в этом дивизионе. Я предполагаю, что это (старт плей-офф в Северном дивизионе) произойдет очень скоро, может быть, в тот же день».

Ранее из Центрального дивизиона в плей-офф вышли «Каролина», «Флорида», «Тампа-Бэй» и «Нэшвилл», из Восточного дивизиона — «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон» и «Айлендерс», из Западного дивизиона — «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис». В Северном дивизионе в плей-офф вышли «Торонто», «Эдмонтон» и «Виннипег», четвертое место занимает «Монреаль», идущий пятым «Калгари» отстает на восемь очков, но сохраняет теоретические шансы побороться за Кубок Стэнли.

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