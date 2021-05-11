Плей-офф НХЛ может стартовать до завершения регулярного чемпионата

В Центральном дивизионе регулярный чемпионат завершится 11 мая, в Восточном — 12 мая, в Западном — 14 мая. Северный дивизион, который состоит из канадских команд, завершит регулярный чемпионат 19 мая. Три матча между «Ванкувером» и «Калгари» пройдут 16, 18 и 19 мая. Первоначально регулярный чемпионат должен был закончиться 9 мая, но дата была изменена из-за переносов матчей на фоне пандемии коронавируса.

«Мы хотели завершить регулярный сезон и получить как можно больше информации, но мы стремимся открыть плей-офф в ближайшие выходные, вероятно, уже в субботу, — сказал Дейли. — В настоящее время мы ожидаем, что отыграем регулярный сезон и что плей-офф в Северном дивизионе не начнется до завершения игр регулярного сезона в этом дивизионе. Я предполагаю, что это (старт плей-офф в Северном дивизионе) произойдет очень скоро, может быть, в тот же день».