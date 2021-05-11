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09:43 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» сыграет с «Вашингтоном» в первом раунде плей-офф НХЛ

ТАСС, 11 мая. «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Тэйлор Холл (20-я и 63-я минуты) и Брэд Маршанд (27). У проигравших отличились Оливер Вальстрём (22) и Мэтью Барзал (29). Нападающий «Бостона» Давид Крейчи отметился тремя результативыми передачами.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. После второго периода его заменил Илья Сорокин, который совершил 10 сейвов.

После этого матча определились пары первого раунда плей-офф от Восточного дивизиона. «Питтсбург» сыграет против «Айлендерс», «Бостон» встретится с «Вашингтоном». Последний матч в дивизионе будет сыгран 12 мая, когда «Вашингтон» примет «Бостон». «Питтсбург» набрал 77 очков после 56 матчей, далее идут «Вашингтон» (75 очков, 55 матчей), «Бостон» (73 очка, 55 матчей) и «Айлендерс» (71 очко, 56 матчей).

В другом матче дня в Восточном дивизионе «Филадельфия» победила дома «Нью-Джерси» со счетом 4:2. Обе команды ранее лишились шансов на выход в плей-офф. Также в этом дивизионе выступали «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало».

Регулярный сезон НХЛ завершится 19 мая. На данный момент известно, что первый матч в серии первого раунда плей-офф между «Вашингтоном» и «Бостоном» состоится в ночь на 16 мая, начало — 02:15 (мск).

Бостон Брюинз
3:2ОТ
1:0, 1:2, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
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