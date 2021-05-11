«Бостон» сыграет с «Вашингтоном» в первом раунде плей-офф НХЛ
ТАСС, 11 мая. «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 11 мая. «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Тэйлор Холл (20-я и 63-я минуты) и Брэд Маршанд (27). У проигравших отличились Оливер Вальстрём (22) и Мэтью Барзал (29). Нападающий «Бостона» Давид Крейчи отметился тремя результативыми передачами.
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. После второго периода его заменил Илья Сорокин, который совершил 10 сейвов.
После этого матча определились пары первого раунда
В другом матче дня в Восточном дивизионе «Филадельфия» победила дома «Нью-Джерси» со счетом 4:2. Обе команды ранее лишились шансов на выход в
Регулярный сезон НХЛ завершится 19 мая. На данный момент известно, что первый матч в серии первого раунда