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06:47 (мск), источник: Sport24

Определились все участники Кубка Стэнли-2021

В ночь на 11 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой «Ойлерз» в овертайме — 4:3.

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Источник: Getty Images/AFP

«Монреаль» занимает четвертое место в Северном дивизионе, набрав 58 очков в 55 матчах. «Канадиенс» стали недосягаемы для идущего пятым «Калгари Флэймз». «Монреаль» стал последней командой, вышедшей в плей-офф.

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Таким образом, стали известны все участники Кубка Стэнли-2021. Ранее из Северного дивизиона в плей-офф вышли «Торонто Мейпл Лифс», «Эдмонтон» и «Виннипег Джетс», из Центрального — «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз», из Восточного — «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», из Западного — «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли сообщил, что плей-офф может стартовать уже в субботу, 15 мая. Сам же регулярный чемпионат НХЛ завершится 19 мая.

Добавим, что не во всех дивизионах окончательно распределены итоговые места.

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