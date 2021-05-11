Определились все участники Кубка Стэнли-2021

«Монреаль» занимает четвертое место в Северном дивизионе, набрав 58 очков в 55 матчах. «Канадиенс» стали недосягаемы для идущего пятым «Калгари Флэймз». «Монреаль» стал последней командой, вышедшей в плей-офф.

Таким образом, стали известны все участники Кубка Стэнли-2021. Ранее из Северного дивизиона в плей-офф вышли «Торонто Мейпл Лифс», «Эдмонтон» и «Виннипег Джетс», из Центрального — «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз», из Восточного — «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», из Западного — «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли сообщил, что плей-офф может стартовать уже в субботу, 15 мая. Сам же регулярный чемпионат НХЛ завершится 19 мая.