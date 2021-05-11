Определились все участники Кубка Стэнли-2021
В ночь на 11 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой «Ойлерз» в овертайме — 4:3.
В ночь на 11 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой «Ойлерз» в овертайме — 4:3.
«Монреаль» занимает четвертое место в Северном дивизионе, набрав 58 очков в 55 матчах. «Канадиенс» стали недосягаемы для идущего пятым «Калгари Флэймз». «Монреаль» стал последней командой, вышедшей в
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Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли сообщил, что
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