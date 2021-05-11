Курьезная ошибка лучшего русского вратаря в Америке. Василевский бросил ворота и подарил шайбу сопернику: видео

Фил Эспозито, один из создателей «Тампа-Бэй Лайтнинг»:

«Я содрогаюсь при мысли, что “Тампа” могла бы быть без Васи. Без него мы бы с трудом пересекли рубеж в 50% набранных очков. Я даже не знаю, что из себя представляла бы команда без него. Он — самый ценный игрок своей команды. Он должен быть в тройке номинантов на “Харт Трофи”, потому что Василевский для “Тампы” важнее, чем Макдэвид для “Эдмонтона”. “Нефтяники” без Макдэвида все равно вышли бы в плей-офф. А где была бы “Тампа” без Андрея, я не знаю».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--32d6b53f0aded6ce8e7e" data-vnd="32d6b53f0aded6ce8e7e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=32d6b53f0aded6ce8e7e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Леонид Вайсфельд, хоккейный эксперт:

«Есть ли конкуренты у Василевского в борьбе за “Везину”? Думаю, он основной претендент на этот приз. Да, в НХЛ достаточно вратарей высокого уровня, но Василевский такой сезон проводит, что наверняка именно он выиграет “Везину”».

Если насчет «Харт Трофи» легендарный Фил Эспозито немного загнул (Коннор Макдэвид уже расчистил место под эту награду на домашней полке наград), то вторая в карьере «Везина» действительно не должна проехать мимо вратаря «Тампы» Андрея Василевского. Он в этой регулярке и эффектные победные серии выдавал, и по основным показателям своих конкурентов превосходит. Но даже у лучших в своем деле случаются черные дни. Для Андрея таким стал понедельник, когда «молнии» встречались с «Флоридой», с которой будут рубиться и в первом раунде стремительно приближающегося плей-офф.

Команды играли между собой во второй раз за три дня, в первом случае «Пантерз» с Сергеем Бобровским в воротах одержали уверенную победу — 5:1. На этот раз Боба заменил Крис Дриджер, только вот результат остался практически прежним — канадский кипер оформил «сухарь», а его клуб вынес соперника со счетом 4:0.

Очевидно, что это был неудачный вечер для всей команды Джона Купера, но Василевский эту игру просто провалил. Из четырех шайб, заброшенных «Флоридой», три в разной степени лежат на совести Андрея. Вот, например, бросок Маккензи Уигара — бросок неплохой, 88-й номер «Тампы» в этой ситуации явно потерял ворота и только поэтому не смог выручить свой клуб.

Официальный сайт НХЛ

А это шайба шведа Александра Веннберга. Скандинав едва заметно подкорректировал несильный выстрел чешского оборонца Радко Гудаса, и этого хватило, чтобы поставить точку в матче — Василевский снова не поймал то, что ловит почти всегда.

Официальный сайт НХЛ

Но главную и самую курьезную ошибку Андрей допустил в середине второго периода. «Флорида» играла в меньшинстве, вывела шайбу из своей зоны, а российский голкипер немного выкатился из ворот, чтобы помочь партнерам начать новую атаку. В его направлении устремился финн Юхо Ламмикко, который, казалось, не представлял для Василевского никакой угрозы. Дальше случилось что-то странное.

Наш вратарь с первой попытки не смог пробросить шайбу по борту, но, несмотря на то, что отлично видел соперника, не спешил исправиться или поскорее вернуться в рамку. В итоге Ламмикко воспользовался таким царским подарком и завез хоккейный снаряд за линию. Запоздалая попытка Андрея все исправить успеха не принесла.

Официальный сайт НХЛ

Регулярный чемпионат для двух клубов из штата Флорида закончился, теперь они готовятся к первому раунду плей-офф, преимущество своего льда в котором будет у «Пантерз». Ну, а у «Лайтнинг» есть несколько дней, чтобы понять, как же исправить полученные за две игры 1:9 — заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что розыгрыш Кубка Стэнли может стартовать 15 мая.