Загадочные травмы русских хоккеистов. Гурьянов и Худобин не едут в сборную, но спокойно играют за «Даллас»
Для «Старз» эти матчи не имели никакого значения.
Для «Старз» эти матчи не имели никакого значения.
«Даллас Старз» завершал сезон выездным матчем против «Чикаго», будучи не в самом радостном настроении. В
Не самая понятная история развернулась и вокруг российских легионеров «Старз» — речь о Денисе Гурьянове и Антоне Худобине. Техасцы потеряли шансы на
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В повторной игре с «черными ястребами» россиянин принял участие в ключевом голе для «Далласа». Это была третья шайба техасцев в матче, которая позволила организовать «возвращение», отыграть дефицит в два гола, а в овертайме «звезды» добились победы.
Впрочем, если российских болельщиков больше беспокоят загадочные травмы наших легионеров и попустительство клубного руководства «Далласа», которое позволяет выходить на площадку травмированным игрокам, то поклонники «Старз» горюют о своих делах. Техасцы имели все шансы завоевать Кубок Стэнли прошлой осенью, вытерпели все неурядицы, связанные с жизнью в «пузыре», но так и не получили возможность увидеть овации своих болельщиков.
Не исключено, что для Антона Худобина этот сезон был последним в составе «Далласа». Вполне вероятно, что 35-летнего россиянина выставят на драфт расширения, где его заберет «Сиэтл Кракен», а техасцы сделают ставку на молодого Джейка Эттингера и восстанавливающегося после травмы ветерана Бена Бишопа.
«Клуб будет должен выставить его на драфт расширения. Более того, “Даллас” должен надеяться, что его заберут, чтобы расчистить место для Эттингера. Бишопа же защищает от перемещения пункт в контракте», — отметил обозреватель Dallas News Том Коулишоу.
Максим Замятин