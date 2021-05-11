Загадочные травмы русских хоккеистов. Гурьянов и Худобин не едут в сборную, но спокойно играют за «Даллас»

«Даллас Старз» завершал сезон выездным матчем против «Чикаго», будучи не в самом радостном настроении. В плей-офф прошлогодние финалисты попасть не смогли, и, по признанию главного тренера «Звезд» Рика Боунесса, после предыдущих матчей в раздевалке стояла тишина — команда была очень расстроена тем, что не пробилась в розыгрыш Кубка Стэнли.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--32d6b53f0aded6ce8e7e" data-vnd="32d6b53f0aded6ce8e7e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=32d6b53f0aded6ce8e7e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Не самая понятная история развернулась и вокруг российских легионеров «Старз» — речь о Денисе Гурьянове и Антоне Худобине. Техасцы потеряли шансы на плей-офф еще 8 мая, когда «Нэшвилл», обыграв «Каролину», застолбил за собой четвертое место в Западном дивизионе. После этого у «Далласа» оставалось еще два матча регулярного чемпионата против «Чикаго», которые уже были никому не нужны и ничего не решали.

Согласно сообщениям пресс-службы сборной России по хоккею, генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл сообщил, что оба россиянина пропустят чемпионат мира в Латвии из-за травм нижней части тела. Но эта же самая часть тела не помешала и Денису, и Антону спокойно доиграть не имеющие значения матчи регулярки: Худобин вышел в старте в первом матче против «Чикаго» и отразил 21 бросок из 25, а Гурьянов и вовсе за эти две встречи набрал 2 (1+1) очка. Худобин же во второй игре с «Чикаго» был запасным, и никто из молодежи или «отряда такси» не заменил травмированных российских игроков в этих двух поединках.

В повторной игре с «черными ястребами» россиянин принял участие в ключевом голе для «Далласа». Это была третья шайба техасцев в матче, которая позволила организовать «возвращение», отыграть дефицит в два гола, а в овертайме «звезды» добились победы.

Официальный сайт НХЛ

Впрочем, если российских болельщиков больше беспокоят загадочные травмы наших легионеров и попустительство клубного руководства «Далласа», которое позволяет выходить на площадку травмированным игрокам, то поклонники «Старз» горюют о своих делах. Техасцы имели все шансы завоевать Кубок Стэнли прошлой осенью, вытерпели все неурядицы, связанные с жизнью в «пузыре», но так и не получили возможность увидеть овации своих болельщиков.

Не исключено, что для Антона Худобина этот сезон был последним в составе «Далласа». Вполне вероятно, что 35-летнего россиянина выставят на драфт расширения, где его заберет «Сиэтл Кракен», а техасцы сделают ставку на молодого Джейка Эттингера и восстанавливающегося после травмы ветерана Бена Бишопа.

Официальный сайт НХЛ

«Клуб будет должен выставить его на драфт расширения. Более того, “Даллас” должен надеяться, что его заберут, чтобы расчистить место для Эттингера. Бишопа же защищает от перемещения пункт в контракте», — отметил обозреватель Dallas News Том Коулишоу.