Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
40
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
11:37 (мск), источник: ТАСС

Плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует 16 мая

ТАСС, 11 мая. Розыгрыш Кубка Стэнли сезона-2020/21 начнется в ночь на воскресенье, 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В первом матче первого раунда плей-офф «Вашингтон» примет «Бостон», игра начнется в 02:15 мск.

Полное расписание матчей плей-офф будет опубликовано в ближайшие дни. На данный момент определились четыре пары первого раунда. Кроме «Бостона» и «Вашингтона», это пары «Нэшвилл» — «Каролина», «Тампа» — «Флорида» и «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург».

Во время загрузки произошла ошибка.

Из Северного дивизиона в плей-офф вышли «Торонто», «Эдмонтон», «Виннипег» и «Монреаль», из Центрального дивизиона — «Каролина», «Флорида», «Тампа» и «Нэшвилл», из Восточного дивизиона — «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон» и «Айлендерс», из Западного дивизиона — «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».

В Центральном дивизионе регулярный чемпионат завершится 11 мая, в Восточном — 12 мая, в Западном — 14 мая. Северный дивизион, который состоит из канадских команд, завершит регулярный чемпионат 19 мая. Три матча между «Ванкувером» и «Калгари» пройдут 16, 18 и 19 мая. Первоначально регулярный чемпионат должен был закончиться 9 мая, но дата была изменена из-за переносов матчей на фоне пандемии коронавируса.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Спартак» победил в последней домашней игре при Тедеско
Загадочные травмы. Гурьянов и Худобин спокойно играют в НХЛ
Василевский бросил ворота и подарил шайбу сопернику: видео
Иньеста продлил контракт с японским клубом
В «Спартаке» описали подробности нападения на сотрудника клуба
Стали известны новые подробности контракта Неймара с «ПСЖ»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь