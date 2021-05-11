Плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует 16 мая

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В первом матче первого раунда плей-офф «Вашингтон» примет «Бостон», игра начнется в 02:15 мск.

Полное расписание матчей плей-офф будет опубликовано в ближайшие дни. На данный момент определились четыре пары первого раунда. Кроме «Бостона» и «Вашингтона», это пары «Нэшвилл» — «Каролина», «Тампа» — «Флорида» и «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург».

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Из Северного дивизиона в плей-офф вышли «Торонто», «Эдмонтон», «Виннипег» и «Монреаль», из Центрального дивизиона — «Каролина», «Флорида», «Тампа» и «Нэшвилл», из Восточного дивизиона — «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон» и «Айлендерс», из Западного дивизиона — «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».