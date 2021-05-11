Плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует 16 мая
ТАСС, 11 мая. Розыгрыш Кубка Стэнли сезона-2020/21 начнется в ночь на воскресенье, 16 мая. Об этом сообщает
ТАСС, 11 мая. Розыгрыш Кубка Стэнли сезона-2020/21 начнется в ночь на воскресенье, 16 мая. Об этом сообщает
В первом матче первого раунда
Полное расписание матчей
Из Северного дивизиона в
В Центральном дивизионе регулярный чемпионат завершится 11 мая, в Восточном — 12 мая, в Западном — 14 мая. Северный дивизион, который состоит из канадских команд, завершит регулярный чемпионат 19 мая. Три матча между «Ванкувером» и «Калгари» пройдут 16, 18 и 19 мая. Первоначально регулярный чемпионат должен был закончиться 9 мая, но дата была изменена