Кто из наших сыграет в плей-офф НХЛ и какие команды будут бороться за Кубок Стэнли?

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу. Из-за того, что «Ванкувер» пропустил значительную часть сезона из-за эпидемии коронавируса в команде, ситуация сложилась необычная — пока в Северном дивизионе команды будут проводить матчи регулярки, в других уже стартует плей-офф.

Хоккей НХЛ 2020-2021 Неделя 18, 16.05.2021, 2:15 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз -

НХЛ объявила о том, что серия первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Бостоном» стартует в ночь с 15 на 16 мая. При этом заключительный матч регулярного чемпионата между «Калгари» и «Ванкувером» состоится в ночь с 18 на 19 мая.

«Матчи плей-офф в Северном дивизионе состоятся только после того, как будет сыгран последний поединок регулярного чемпионата в этом дивизионе. Полагаю, что очень скоро после этого. Может быть, в тот же день», — заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. Удивляться не стоит, ведь «Калгари» и «Ванкувер» лишились шансов на попадание в плей-офф, отдыхать после завершения регулярки им точно не нужно.

Кто сыграет в первом раунде?

Все 16 команд, которые будут участвовать в плей-офф, уже определились. В Центральном и Восточном дивизионах известны пары. В двух других еще предстоит сформировать сетку.

Центральный дивизион

«Каролина» (1) — «Нэшвилл» (4)

«Флорида» (2) — «Тампа-Бэй» (3)

Восточный дивизион

«Питтсбург» (1) — «Айлендерс» (4)

«Вашингтон» (2) — «Бостон» (3)

Если бы плей-офф начинался сегодня, то еще четыре пары выглядели бы так:

Северный дивизион

«Торонто» (1) — «Монреаль» (4)

«Эдмонтон» (2) — «Виннипег» (3)

Западный дивизион

«Вегас» (1) — «Сент-Луис» (4)

«Колорадо» (2) — «Миннесота» (3)

А какой регламент?

В этом сезоне в плей-офф выходят по четыре лучших клуба из каждого дивизиона, первые два раунда будут проходить между соперниками по ним. Лучшие в дивизионах встретятся в полуфиналах Кубка, победители которых, в свою очередь, сыграют в финале за главный трофей чемпионата.

Какие российские игроки примут участие в плей-офф?

Северный дивизион

Илья Михеев | Источник: Reuters

«Торонто» — нападающий Илья Михеев.

«Эдмонтон» — защитник Дмитрий Куликов.

«Монреаль» — защитник Александр Романов.

Западный дивизион

Кирилл Капризов

«Колорадо» — нападающий Валерий Ничушкин.

«Миннесота» — нападающий Кирилл Капризов.

«Сент-Луис» — нападающие Владимир Тарасенко, Иван Барбашев.

Восточный дивизион

Александр Овечкин

«Питтсбург» — нападающий Евгений Малкин.

«Вашингтон» — вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов.

«Айлендерс» — вратари Семен Варламов, Илья Сорокин.

Центральный дивизион

Никита Кучеров