Кто из наших сыграет в плей-офф НХЛ и какие команды будут бороться за Кубок Стэнли?

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу. Из-за того, что «Ванкувер» пропустил значительную часть сезона из-за эпидемии коронавируса в команде, ситуация сложилась необычная — пока в Северном дивизионе команды будут проводить матчи регулярки, в других уже стартует плей-офф.
НХЛ объявила о том, что серия первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Бостоном» стартует в ночь с 15 на 16 мая. При этом заключительный матч регулярного чемпионата между «Калгари» и «Ванкувером» состоится в ночь с 18 на 19 мая.
«Матчи плей-офф в Северном дивизионе состоятся только после того, как будет сыгран последний поединок регулярного чемпионата в этом дивизионе. Полагаю, что очень скоро после этого. Может быть, в тот же день», — заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. Удивляться не стоит, ведь «Калгари» и «Ванкувер» лишились шансов на попадание в плей-офф, отдыхать после завершения регулярки им точно не нужно.
Все 16 команд, которые будут участвовать в плей-офф, уже определились. В Центральном и Восточном дивизионах известны пары. В двух других еще предстоит сформировать сетку.
Если бы плей-офф начинался сегодня, то еще четыре пары выглядели бы так:
В этом сезоне в плей-офф выходят по четыре лучших клуба из каждого дивизиона, первые два раунда будут проходить между соперниками по ним. Лучшие в дивизионах встретятся в полуфиналах Кубка, победители которых, в свою очередь, сыграют в финале за главный трофей чемпионата.