Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
11.05
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
12
Хоккей. НХЛ
11.05
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
ОТ
12
Хоккей. Европа
17:00
Швеция
Россия
Хоккей. Европа
21:00
Финляндия
Чехия
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
9Триумф «Авангарда»
00:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто из наших сыграет в плей-офф НХЛ и какие команды будут бороться за Кубок Стэнли?

22 российских хоккеиста продолжат сезон.

Наверх
Источник: Reuters

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу. Из-за того, что «Ванкувер» пропустил значительную часть сезона из-за эпидемии коронавируса в команде, ситуация сложилась необычная — пока в Северном дивизионе команды будут проводить матчи регулярки, в других уже стартует плей-офф.

Хоккей

НХЛ 2020-2021
Неделя 18, 16.05.2021, 2:15

Вашингтон Кэпиталз-Бостон Брюинз-

НХЛ объявила о том, что серия первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Бостоном» стартует в ночь с 15 на 16 мая. При этом заключительный матч регулярного чемпионата между «Калгари» и «Ванкувером» состоится в ночь с 18 на 19 мая.

«Матчи плей-офф в Северном дивизионе состоятся только после того, как будет сыгран последний поединок регулярного чемпионата в этом дивизионе. Полагаю, что очень скоро после этого. Может быть, в тот же день», — заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. Удивляться не стоит, ведь «Калгари» и «Ванкувер» лишились шансов на попадание в плей-офф, отдыхать после завершения регулярки им точно не нужно.

Кто сыграет в первом раунде?

Все 16 команд, которые будут участвовать в плей-офф, уже определились. В Центральном и Восточном дивизионах известны пары. В двух других еще предстоит сформировать сетку.

    Центральный дивизион

    • «Каролина» (1) — «Нэшвилл» (4)
    • «Флорида» (2) — «Тампа-Бэй» (3)

    Восточный дивизион

    • «Питтсбург» (1) — «Айлендерс» (4)
    • «Вашингтон» (2) — «Бостон» (3)

    Если бы плей-офф начинался сегодня, то еще четыре пары выглядели бы так:

    Северный дивизион

    • «Торонто» (1) — «Монреаль» (4)
    • «Эдмонтон» (2) — «Виннипег» (3)

    Западный дивизион

    • «Вегас» (1) — «Сент-Луис» (4)
    • «Колорадо» (2) — «Миннесота» (3)

    А какой регламент?

    В этом сезоне в плей-офф выходят по четыре лучших клуба из каждого дивизиона, первые два раунда будут проходить между соперниками по ним. Лучшие в дивизионах встретятся в полуфиналах Кубка, победители которых, в свою очередь, сыграют в финале за главный трофей чемпионата.

    Какие российские игроки примут участие в плей-офф?

    Северный дивизион

    Илья Михеев | Источник: Reuters
    • «Торонто» — нападающий Илья Михеев.
    • «Эдмонтон» — защитник Дмитрий Куликов.
    • «Монреаль» — защитник Александр Романов.

    Западный дивизион

    Кирилл Капризов
    • «Колорадо» — нападающий Валерий Ничушкин.
    • «Миннесота» — нападающий Кирилл Капризов.
    • «Сент-Луис» — нападающие Владимир Тарасенко, Иван Барбашев.

    Восточный дивизион

    Александр Овечкин
    • «Питтсбург» — нападающий Евгений Малкин.
    • «Вашингтон» — вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов.
    • «Айлендерс» — вратари Семен Варламов, Илья Сорокин.

    Центральный дивизион

    Никита Кучеров
    • «Каролина» — нападающий Андрей Свечников.
    • «Флорида» — вратарь Сергей Бобровский, нападающие Никита Гусев, Григорий Денисенко.
    • «Тампа-Бэй» — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров.
    • «Нэшвилл» — нападающий Яков Тренин.
         Невеста Роналду показала откровенное фото в тонком купальнике персикового цвета
    «В 14 лет меня просят показать секс, страсть и отношение к мальчику». Оборотная сторона парного катания и танцев
    Поднять в Нижнем: кто выиграет Кубок России — 2021
    «Манчестер Сити» в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу
    Позиционное наблюдение: сборная России стартует на Чешских играх
    Глава РПЛ рассказал о вариантах реформы по вылету клубов в ФНЛ
    ЦСКА разгромил соперника на старте плей-офф Единой лиги ВТБ
    «Чикаго» и «Оттава» отпустили двух хоккеистов в сборную России
    О проектеРеклама
    МобильнаяИспользование материаловОбратная связь