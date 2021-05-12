Овечкин — все, или опять показалось? Великий снайпер НХЛ провел худший сезон в карьере

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся в строй на последний матч «Кэпиталз» в регулярке НХЛ. Ови пропустил семь из девяти игр команды, однако сейчас, похоже, окончательно восстановился после травмы нижней части тела и смог получить игровую практику перед плей-офф.

В игре со вторым составом «Бостона», победу в которой «Вашингтон» выгрыз за три секунды до финальной сирены, Овечкин провёл 19 минут, провёл 4 силовых приёма, сделал столько же бросков в створ, но забить не сумел. И таким образом подвёл черту под своим самым неудачным сезоном в карьере.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/97ZQc4mY3gs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

35-летний Овечкин в 45 играх сезона набрал 42 (24+18) очка, став четвёртым бомбардиром и первым снайпером «Вашингтона». Почти очко в среднем за игру для немолодого парня — не так уж плохо, верно? Но мы ведь привыкли, точнее, Овечкин сам приучил нас относиться к нему по-особенному. Уже давно мы оцениваем его, прежде всего, в заочном соперничестве с самим собой и с легендами прошлых лет, чьи рекорды Александр вызвался переписать.

И в этом смысле сезон для Ови выдался прямо-таки провальным. Например, он впервые в карьере НХЛ не смог забить 30 голов за чемпионат. Даже в укороченном из-за локаута сезоне-2012/2013 Алекс наколотил 32 шайбы в 48 матчах, в этот раз он остановился на антирекордной для себя отметке в 24 гола.

Серия Овечкина по количеству сезонов подряд с 30+ голами могла стать рекордной в истории НХЛ. Россиянин уже повторил достижения Ягра и Гартнера (15 сезонов кряду) и мог их превзойти, но, как и великие чех с канадцем, «срезался» на 16-м чемпионате.

Неудачным выглядит этот турнир для Овечкина и с точки зрения его высшей цели — погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. 24 шайбы Ови в прошедшей регулярке позволили ему обогнать Майка Гартнера и Фила Эспозито и выйти на шестое место в списке лучших снайперов всех времён, но пропасть между ним и Гретцки сократилась не так ощутимо, как планировали все те, кто болеет в этой виртуальной гонке за Александра. Сейчас у россиянина 730 голов — это ещё 164 точных выстрела до показателя Величайшего! Очень много, учитывая, что Овечкин «стареет», и травмы, как видим, с ним всё-таки случаются. Ещё обидно, что Александру не хватило самую малость, чтобы начать следующий сезон в топ-5 снайперов всех времён. К этой позиции, которую пока занимает Марсель Дионн, Ови вплотную подобрался ещё 17 апреля, когда в регулярке оставалось играть ещё целый месяц. Но за это время по разным причинам он так и не сумел забить единственный гол.

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Да, безусловно, это худший сезон для Овечкина в НХЛ. Но у этого явления есть объективные причины. И без того урезанный из-за коронавируса чемпионат стал для Александра ещё короче, «благодаря» травме и январскому карантину. Помните, как НХЛ наказала русских хоккеистов «Вашингтона» за тусовку в гостиничном номере?

Фоторепортаж Как Овечкин фотографируется со звездами Как Овечкин фотографируется со звездами

В результате Овечкин пропустил за сезон небывалые для себя 11 матчей, проведя в регулярке лишь 45 игр. Такого не было никогда, и это, конечно, основная причина падения его результативности. Выпадения из игрового ритма не только крали у Овечкина количество игр, но и влияли на его хоккей после паузы. Александр, вероятно, в силу возраста, уже не может запускать свою снайперскую машину мгновенно — ему нужно время для разгона.



В этом сезоне такой возможности не было. То карантин, то травма, плюс не будем забывать, что в Америке до сих пор играют с пустыми или практически пустыми трибунами, а для Овечкина очень важна обратная эмоциональная связь от болельщиков. Где-то ему очевидно не хватало куража, и за весь чемпионат он выдал лишь один ударный отрезок. В своём любимом марте он настрелял 11 голов — почти половину из итогового результата. Других же привычных пиковых точек Овечкин в этом сезоне не прошёл.

Что теперь? Конечно, многие критики уже не раз пыталась списать Овечкина со счетов, и нет сомнений, что кто-то снова скажет: «Алекс — всё, сдувается». Но у форварда были объективные причины для так называемого провала, и есть надежда, что в следующем чемпионате всё будет иначе.



Прямо сейчас же у Ови другие задачи, а погоню за Гретцки и прочие «регулярные» рекорды можно на время выкинуть из головы. Впереди у его «Вашингтона» плей-офф, есть неплохой шанс завоевать второй Кубок Стэнли и получить новый импульс. Затем будет время принятия решения по новому контракту — прежний договор истекает в этом июле.



Каким предстанет Овечкин летом? Сейчас сказать невозможно. Но хочется верить, что Александр ещё далёк от финального спада своей карьеры, и мы ещё не один десяток раз сможем порадоваться его новым достижениям.