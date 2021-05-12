Овечкин — все, или опять показалось? Великий снайпер НХЛ провел худший сезон в карьере
Поставил антирекорд результативности и прервал 15-летнюю серию.
Поставил антирекорд результативности и прервал 15-летнюю серию.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся в строй на последний матч «Кэпиталз» в регулярке НХЛ. Ови пропустил семь из девяти игр команды, однако сейчас, похоже, окончательно восстановился после травмы нижней части тела и смог получить игровую практику перед
В игре со вторым составом «Бостона», победу в которой «Вашингтон» выгрыз за три секунды до финальной сирены, Овечкин провёл 19 минут, провёл 4 силовых приёма, сделал столько же бросков в створ, но забить не сумел. И таким образом подвёл черту под своим самым неудачным сезоном в карьере.
35-летний Овечкин в 45 играх сезона набрал 42 (24+18) очка, став четвёртым бомбардиром и первым снайпером «Вашингтона». Почти очко в среднем за игру для немолодого парня — не так уж плохо, верно? Но мы ведь привыкли, точнее, Овечкин сам приучил нас относиться к нему
Серия Овечкина по количеству сезонов подряд с 30+ голами могла стать рекордной в истории НХЛ. Россиянин уже повторил достижения Ягра и Гартнера (15 сезонов кряду) и мог их превзойти, но, как и великие чех с канадцем, «срезался» на 16-м чемпионате.
Неудачным выглядит этот турнир для Овечкина и с точки зрения его высшей цели — погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. 24 шайбы Ови в прошедшей регулярке позволили ему обогнать Майка Гартнера и Фила Эспозито и выйти на шестое место в списке лучших снайперов всех времён, но пропасть между ним и Гретцки сократилась не так ощутимо, как планировали все те, кто болеет в этой виртуальной гонке за Александра. Сейчас у россиянина 730 голов — это ещё 164 точных выстрела до показателя Величайшего! Очень много, учитывая, что Овечкин «стареет», и травмы, как видим, с ним
Да, безусловно, это худший сезон для Овечкина в НХЛ. Но у этого явления есть объективные причины. И без того урезанный
В результате Овечкин пропустил за сезон небывалые для себя 11 матчей, проведя в регулярке лишь 45 игр. Такого не было никогда, и это, конечно, основная причина падения его результативности. Выпадения из игрового ритма не только крали у Овечкина количество игр, но и влияли на его хоккей после паузы. Александр, вероятно, в силу возраста, уже не может запускать свою снайперскую машину мгновенно — ему нужно время для разгона.
В этом сезоне такой возможности не было. То карантин, то травма, плюс не будем забывать, что в Америке до сих пор играют с пустыми или практически пустыми трибунами, а для Овечкина очень важна обратная эмоциональная связь от болельщиков.
Что теперь? Конечно, многие критики уже не раз пыталась списать Овечкина со счетов, и нет сомнений, что
Прямо сейчас же у Ови другие задачи, а погоню за Гретцки и прочие «регулярные» рекорды можно на время выкинуть из головы. Впереди у его «Вашингтона»
Каким предстанет Овечкин летом? Сейчас сказать невозможно. Но хочется верить, что Александр ещё далёк от финального спада своей карьеры, и мы ещё не один десяток раз сможем порадоваться его новым достижениям.
Лев Лукин