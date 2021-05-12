Куинн уволен с поста главного тренера клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»
ТАСС, 12 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил в отставку главного тренера команды Дэвида Куинна. Об этом сообщает
ТАСС, 12 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил в отставку главного тренера команды Дэвида Куинна. Об этом сообщает
Отмечается, что все ассистенты Куинна, кроме тренера вратарей Бенуа Аллера, также отправлены в отставку. Клуб немедленно приступил к поискам нового главного тренера.
Куинн возглавлял «Рейнджерс» с мая 2018 года, в сезоне-2019/20 он вывел команду в
В прошедшем регулярном чемпионате