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18:07 (мск), источник: ТАСС

Куинн уволен с поста главного тренера клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

ТАСС, 12 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил в отставку главного тренера команды Дэвида Куинна. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2021

Отмечается, что все ассистенты Куинна, кроме тренера вратарей Бенуа Аллера, также отправлены в отставку. Клуб немедленно приступил к поискам нового главного тренера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Куинн возглавлял «Рейнджерс» с мая 2018 года, в сезоне-2019/20 он вывел команду в плей-офф, где в предварительном раунде клуб уступил «Каролине».

В прошедшем регулярном чемпионате нью-йоркская команда заняла пятое место в Восточном дивизионе и не сумела выйти в плей-офф. В составе команды выступают российские хоккеисты Игорь Шестеркин, Александр Георгиев, Павел Бучневич, Виталий Кравцов и Артемий Панарин.

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