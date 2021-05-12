Худший сезон Овечкина по голам. Теперь побить рекорд Гретцки будет очень сложно

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Александр Овечкин только что завершил свой статистически худший сезон в карьере. Понятно, что у русского капитана «Вашингтона» были веские причины, чтобы поставить антирекорд результативности (короткий сезон, сильный дивизион, карантин, травма), но факт остаётся фактом — менее 30 голов за регулярку Ови не забивал никогда. А сейчас его результат — лишь 24 шайбы.

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В этом нет ничего страшного для Овечкина, как члена команды «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» без проблем вышли в плей-офф и без снайперских подвигов капитана, сам Александр полностью залечил травму нижней части тела и готов бороться за Кубок Стэнли.



Но если мы говорим об Овечкине, как о претенденте на звание лучшего снайпера в истории НХЛ (а в последнее время мы всё чаще рассуждаем о нём именно в таком ключе), то 24 гола за сезон — это явно не то, на что рассчитывал Александр и все его многочисленные поклонники.

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Конечно, мы отмечаем, что за регулярку-2021 Ови прошагал с восьмой на шестую строчку рейтинга снайперов всех времён: Александр обогнал Майка Гартнера и Фила Эспозито. Но это была лёгкая задача для Овечкина, на решение которой величайший снайпер современности потратил лишь 11 голов. Ожидания, разумеется, были выше. Как минимум, предполагалось, что россиянин выбьет свою коронную тридцатку, достигнет отметки 736 шайб и войдёт в топ-5 лучших голеадоров в истории НХЛ. Ещё пять дополнительных голов позволили бы Овечкину попасть в топ-4. Но Александр остановился на шестом месте, не дотянув до пятой позиции (Марсель Дионн) лишь один гол. Обидно, что к легендарному канадцу Ови приблизился ещё 17 апреля, но затем как раз и получил ту самую травму, что вывела его из строя практически на весь финиш регулярки. Ну, а от показателя Гретцки россиянина по-прежнему отделяет целая пропасть размером в 164 гола.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки — 894 гола

2. Горди Хоу — 801 гол

3. Яромир Ягр — 766 голов

4. Бретт Халл — 741 гол

5. Марсель Дионн — 731 гол

6. Александр Овечкин — 730 голов

Команда Вашингтон Кэпиталз

Чего ждать дальше от заочной погони Овечкина за легендами разных лет? Мало сомнений, что Александр продолжит эту гонку. Ближайшим летом он обязательно подпишет новый контракт с «Вашингтоном», а уже следующий сезон НХЛ обещает получиться не таким тяжёлым и странным, как текущий. При этом у Овечкина по-прежнему вагон здоровья, он не устал от хоккея, а громадный стимул будет каждый раз придавать ему новый импульс.

Уже по ходу чемпионата-2021/2022 Овечкин должен попадать в четвёрку лучших снайперов НХЛ. До Дионна — один гол, до Халла — 11 шайб: уверен, что даже 36-летний Александр преодолеет эту дистанцию максимум за 30 матчей регулярки. И стоит напомнить, что уже в следующий сезон НХЛ планирует уместить 82 игры для каждой команды. Так что при хорошем раскладе у Овечкина будет шанс догнать не только Халла, но и Яромира Ягра — для этого россиянину потребуется забить 36 голов за регулярку.



Реально это? Вполне.

Овечкин уже не раз доказывал, что после относительно провальных турниров он возвращается к своей лучшей игре, а предпосылок для какого-то резкого спада у него сейчас нет никаких, кроме возраста. Но всё же, на мой взгляд, более вероятно, что достижение Ягра Александр перекроет где-то в начале сезона-2022/2023. Ови войдёт в тройку лучших снайперов за всю историю НХЛ, перед ним останутся только две легенды канадского хоккея, но ему уже исполнится 37 лет, а это фактически возраст ветерана.

У меня нет никаких сомнений, что рано или поздно Овечкин попадёт в топ-3. Но загадывать дальше не берусь. Невозможно предсказать, на каком уровне через 2−3 года будет здоровье и мотивация Александра. Но знаю точно: для того, чтобы подвинуть Гретцки с вершины, Ови придётся сотворить настоящее чудо и доиграть на высоком уровне в НХЛ где-то до 42−43-х лет.

Судите сами. Если предположить, что Овечкин, начиная со следующего чемпионата, вновь будет забивать около 30 голов за регулярку (а это очень позитивный расклад), то ему понадобится пять с половиной сезонов, чтобы догнать Гретцки. Картина, на которой 41-летний Овечкин в чемпионате-2026/2027 забивает рекордный 895-й гол, не так уж и легко рисуется в воображении.



Планка в 45+ шайб за сезон, которую Ови держал три года до начала пандемии, будем откровенны, выглядит для Александра весьма оптимистично. Его бросок никуда не делся, но сам форвард стал медленнее, а это влияет на количество моментов, которые у него возникают. Овечкин в последнее время всё чаще играет на команду, и это следствие не только понимания превалирующей роли коллективных интересов над личными, но и «старения» игрока.

Три сезона с 45+ голами позволят Овечкину к 38 годам достичь отметки 865 шайб, и тогда-то, конечно, невозможное станет возможным, а оставшиеся 30 голов Овечкин забьёт в любом случае. Но пока это больше похоже на фантастический расклад.

Если же Ови перестанет регулярно добираться даже до 30 голов, то разговоры о свержении снайперского короля придётся быстро отложить. Но всё равно у Александра останется прекрасный шанс стать первым после Гретцки. И это невероятно почётно, особенно если вспомнить, против каких вратарей и защитников набивал свою невероятную статистику Уэйн. Четыре ближайших сезона с двадцатью голами позволят Овечкину догнать и перегнать легендарного Хоу и стать третьим хоккеистом в истории НХЛ, разменявшим девятую сотню голов за карьеру.