Барабанов продлил контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе»

Барабанов не был задрафтован в НХЛ. Он подписал контракт с «Торонто» в апреле 2020 года, а спустя год был обменян в «Сан-Хосе». До этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского СКА, вместе с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.