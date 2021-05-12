Барабанов продлил контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе»
ТАСС, 12 мая. Российский нападающий Александр Барабанов продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе». Об этом в Twitter сообщает агент Барабанова Дэн Мильштейн.
ТАСС, 12 мая. Российский нападающий Александр Барабанов продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе». Об этом в Twitter сообщает агент Барабанова Дэн Мильштейн.
Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один год.
Барабанов не был задрафтован в НХЛ. Он подписал контракт с «Торонто» в апреле 2020 года, а спустя год был обменян в «Сан-Хосе». До этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского СКА, вместе с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
В завершившемся регулярном чемпионате Барабанов сыграл в 21 матче и набрал 8 очков (3 гола + 5 результативных передач). За «Сан-Хосе» также играет 23-летний российский защитник Николай Кныжов.