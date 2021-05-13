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12:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой российский нападающий, который вернулся после триумфа в КХЛ

Клим Костин сделал шесть силовых приемов за 12 минут матча!

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Источник: AP 2021

«Сент-Луис» и «Миннесота» гарантировали себе места в плей-офф, поэтому два матча в формате бэк-ту-бэк, завершающие регулярный чемпионат, не имели большого турнирного значения. Формально «Уайлд» могли запрыгнуть на вторую строчку Западного дивизиона, но для этого им нужно было забрать четыре очка у «Блюз», а «Колорадо» — дважды проиграть «Лос-Анджелесу». «Эвеланш» же отгрузили «Кингз» шесть безответных шайб. Так что турнирные интриги ушли на второстепенные роли, а главным событием матча стал дебют в нынешнем сезоне нападающего «Сент-Луиса» Клима Костина.

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Россиянин присоединился к «Музыкантам» 4 мая, отбыл семидневный карантин и накануне провел первую тренировку с командой. На утренней раскатке обладатель Кубка Гагарина-2021 выходил вместе с Майком Хоффманом и Робертом Томасом — в таком сочетании их выпустили и против «Миннесоты». Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби перед матчем хвалил Костина, называя его мощным и жестким вингером, и четко обозначил задачи россиянина на льду: вести силовую борьбу, играть в корпус, правильно распоряжаться шайбой и ничего не выдумывать. В том числе поэтому не стоило ждать, что Клим сразу начнет забивать и раздавать передачи. Конечно, с его-то талантом и умением играть под давлением болельщики вправе ждать этого, но установка тренера превыше всего.

Помог «Сент-Луису» открыть счет другой российский форвард — Иван Барбашев. Голами нападающий в этом сезоне не балует. Шайба «Миннесоте» стала только пятой в сезоне. Но, когда тебя повышают до топ-6 — а сегодня Иван вышел в первой тройке с Райаном О’Райлли и Дэвидом Перроном, — доверие нужно оправдывать результативными действиями. Причем гол «Блюз» не вытекал из логики матча. «Миннесота» активничала в атаке, нагружала бросками Вилле Хуссо, пыталась комбинировать, но пропустила контратаку, которую точным добиванием завершил Барбашев.

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В рабоче-крестьянской манере «Сент-Луис» организовал и второй гол. «Музыканты» перехватили шайбу в чужой зоне, доставили ее на пятак, где серия рикошетов сыграла в их пользу. Фиала и Сутер не разобрались перед воротами и позволили Джейдену Шворцу добить шайбу с близкого расстояния. Во втором периоде диспозиция не изменилась. «Миннесота» больше владела шайбой, чаще гостила в зоне соперника. Старался обострять Кирилл Капризов, который, правда, во второй половине матча практически пропал со льда. Если бы не пируэты Хуссо, «Блюз» вряд ли владели таким комфортным преимуществом.

«Сент-Луис» в свою очередь продемонстрировал феноменальную реализацию моментов. Практически все реальные угрозы воротам Кэма Тэлбота конвертировались в голы. Такая команда Крэйга Беруби точно не станет сладкой булочкой в первом раунде плей-офф. При всех проблемах в обороне «Музыканты» способны выжимать голы практически из ничего. Казалось, О’Райлли проиграл вбрасывание, но Барбашев не выключился из эпизода, помог отобрать шайбу, а уже через пару секунд Райан выдал передачу из-за ворот на подключившегося к атаке защитника Тори Крюга. Показателен и четвертый гол «Блюз». Перрон открылся, получил передачу от Крюга и щелкнул в касание — Тэлбот команду не выручил.

Костин же придерживался задания тренера, играл жестко и без прокатов, о чем свидетельствует статистика хитов. У Клима шесть силовых приемов — больше всех среди обеих команд. Один из болельщиков в Twitter даже сравнил форварда с танком. Было заметно, что россиянин немного волновался — иногда Костин выдавал неаккуратные и поспешные передачи. Однажды он не вывел шайбу за синюю линию, после чего «Миннесота» почти минуту держала «Блюз» в их зоне. В остальном за свои 12 минут в формате «пять на пять» (в неравных составах Беруби не рискнул выпускать россиянина) нападающий не портил общей картины. Но ни он, ни его звено в атаке больших проблем «Музыкантам» не создали. Единственный эпизод, который запомнился с участием Клима, — силовой прием Маркуса Фолиньо. Канадец попал локтем в лицо Костина, но судьи не усмотрели грубых действий форварда «Уайлд».

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Кирилл Капризов прервал результативную серию из шести матчей подряд — рекордную за свою непродолжительную энхаэловскую карьеру. Даже четыре удаления «Блюз» не помогли «Миннесоте» размочить счет, хотя с этим компонентом у команды Дина Эвасона в последних матчах проблем не возникало. Сегодня большинство, как и все нападение, дало сбой. Впрочем, не вижу в этом больших поводов для паники. Характер «Уайлд» всем известен, в атаке достаточно исполнителей, Капризов по-прежнему в огне (оставим сегодняшний матч за скобками) — так что «Миннесота» точно способна пошуметь в первом раунде.

Михаил Скрыль

Сент-Луис Блюз
4:0
2:0, 2:0, 0:0
Миннесота Уайлд
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