Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой российский нападающий, который вернулся после триумфа в КХЛ
Клим Костин сделал шесть силовых приемов за 12 минут матча!
Клим Костин сделал шесть силовых приемов за 12 минут матча!
«Сент-Луис» и «Миннесота» гарантировали себе места в
Россиянин присоединился к «Музыкантам» 4 мая, отбыл семидневный карантин и накануне провел первую тренировку с командой. На утренней раскатке обладатель Кубка Гагарина-2021 выходил вместе с Майком Хоффманом и Робертом Томасом — в таком сочетании их выпустили и против «Миннесоты». Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби перед матчем хвалил Костина, называя его мощным и жестким вингером, и четко обозначил задачи россиянина на льду: вести силовую борьбу, играть в корпус, правильно распоряжаться шайбой и ничего не выдумывать. В том числе поэтому не стоило ждать, что Клим сразу начнет забивать и раздавать передачи. Конечно, с
Помог «Сент-Луису» открыть счет другой российский форвард — Иван Барбашев. Голами нападающий в этом сезоне не балует. Шайба «Миннесоте» стала только пятой в сезоне. Но, когда тебя повышают до топ-6 — а сегодня Иван вышел в первой тройке с Райаном О’Райлли и Дэвидом Перроном, — доверие нужно оправдывать результативными действиями. Причем гол «Блюз» не вытекал из логики матча. «Миннесота» активничала в атаке, нагружала бросками Вилле Хуссо, пыталась комбинировать, но пропустила контратаку, которую точным добиванием завершил Барбашев.
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«Сент-Луис» в свою очередь продемонстрировал феноменальную реализацию моментов. Практически все реальные угрозы воротам Кэма Тэлбота конвертировались в голы. Такая команда Крэйга Беруби точно не станет сладкой булочкой в первом раунде
Костин же придерживался задания тренера, играл жестко и без прокатов, о чем свидетельствует статистика хитов. У Клима шесть силовых приемов — больше всех среди обеих команд. Один из болельщиков в Twitter даже сравнил форварда с танком. Было заметно, что россиянин немного волновался — иногда Костин выдавал неаккуратные и поспешные передачи. Однажды он не вывел шайбу за синюю линию, после чего «Миннесота» почти минуту держала «Блюз» в их зоне. В остальном за свои 12 минут в формате «пять на пять» (в неравных составах Беруби не рискнул выпускать россиянина) нападающий не портил общей картины. Но ни он, ни его звено в атаке больших проблем «Музыкантам» не создали. Единственный эпизод, который запомнился с участием Клима, — силовой прием Маркуса Фолиньо. Канадец попал локтем в лицо Костина, но судьи не усмотрели грубых действий форварда «Уайлд».
Кирилл Капризов прервал результативную серию из шести матчей подряд — рекордную за свою непродолжительную энхаэловскую карьеру. Даже четыре удаления «Блюз» не помогли «Миннесоте» размочить счет, хотя с этим компонентом у команды Дина Эвасона в последних матчах проблем не возникало. Сегодня большинство, как и все нападение, дало сбой. Впрочем, не вижу в этом больших поводов для паники. Характер «Уайлд» всем известен, в атаке достаточно исполнителей, Капризов
Михаил Скрыль