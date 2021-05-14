«Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (30-я и 32-я минуты), Пьер-Эдуар Белльмар (35), Йоонас Донской (37) и Андре Бураковски (39). У проигравших отличился Шон Уокер (20).
«Колорадо» стал лучшим в Западном дивизионе, набрав 82 очка в 56 матчах. Столько же у «Вегаса», но «Колорадо» опередил его за счет большего количества побед в основное время. «Колорадо» третий раз в своей истории стал обладателем этого трофея (1997, 2001, 2021). Президентский кубок дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф.
В прошлом сезоне этот трофей получил «Бостон», который проиграл во втором раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Стэнли «Тампе». Всего восемь команд, выигрывавших Президентский кубок (трофей вручается с 1986 года), становились чемпионами НХЛ в том же сезоне. Последний раз это делал «Чикаго» в 2013 году.
Таким образом, определились все пары первого раунда плей-офф. «Колорадо» начнет борьбу за Кубок Стэнли серией с «Сент-Луисом», первый матч пройдет в ночь на 17 мая (начало — 05:00 мск). «Вегас» встретится с «Миннесотой» (первый матч — 16 мая, 22:00).
Плей-офф стартует в ночь на 16 мая матчем между «Вашингтоном» и «Бостоном» (02:15). Также в Восточном дивизионе в первом раунде сыграют «Питтсбург» и «Айлендерс» (первый матч — 16 мая, 19:00). В Центральном дивизионе пары составили «Каролина» и «Нэшвилл» (17 мая, 03:00), а также «Флорида» и «Тампа» (16 мая, 02:30). В Северном дивизионе «Торонто» встретится с «Монреалем» (20 мая, 02:30), а «Эдмонтон» — с «Виннипегом» (19 мая, 04:00).
Из-за пандемии коронавируса НХЛ в этом сезоне сократила регулярный чемпионат и поделила клубы на четыре дивизиона по географическому признаку. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждого, первые два раунда будут проведены внутри дивизионов. Затем победители образуют полуфиналистов Кубка Стэнли, произойдет перепосев команд исходя из очков, набранных в регулярном чемпионате. Серии плей-офф длятся до четырех побед.
Кроме того, в этом сезоне плей-офф стартует раньше завершения регулярного чемпионата. Северный дивизион, который состоит из канадских команд, завершит регулярный сезон 19 мая. Три матча между «Ванкувером» и «Калгари» пройдут 16, 18 и 19 мая. Первоначально регулярный чемпионат должен был закончиться 9 мая, но дата была изменена из-за переносов матчей на фоне пандемии.