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09:44 (мск), источник: Sport24

Мощь Костина и слалом Барбашева! «Сент-Луис» забил 7 голов подряд, устроив камбэк со счета 0:3

Тарасенко и Капризов не играли, но от этого не стало менее интересно.

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Источник: AP 2021

Последний игровой день регулярного чемпионата в Западном дивизионе должен был окончательно расставить команды по строчкам перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли. До этого было лишь известно, что «Миннесота» никуда не двинется с третьего места, а «Сент-Луис» — с четвертого, однако их соперники по первому раунду не были ясны — все зависело от результата матча «Колорадо» и «Лос-Анджелеса».

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Пользуясь возможностью, «Миннесота» дала день отдыха лучшему новичку Кириллу Капризову, капитану Джареду Сперджену и бомбардиру Кевину Фиале. У «Сент-Луиса», в свою очередь, снова не играл Владимир Тарасенко, пропустивший третий матч подряд из-за травмы нижней части тела. Владимир накануне катался с другими травмированными, и единственным поводом для оптимизма является именно формулировка травмы — нижняя часть тела никак не относится к его прооперированному плечу.

«Я не исключаю, что Тарасенко, Данн и Блэйс смогут сыграть со старта плей-офф. Опасения, правда, есть. Но я не теряю надежды», — заявил главный тренер «Музыкантов» Крейг Берюбе.

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В отсутствие лидеров шанс проявить себя получил Клим Костин, который не так давно провел свой первый матч в сезоне за «Сент-Луис» после триумфального розыгрыша Кубка Гагарина с «Авангардом». С «Миннесотой» в его копилку пришло и первое набранное очко за голевую передачу — это случилось под занавес игры, когда «Блюзмены» уверенно вели в счете и могли позволить себе покуражиться над соперником.

Костин вывел шайбу из своей зоны и великолепно начал контратаку, которую завершил выходом один на один Джордан Кайру.

Официальный сайт НХЛ

В целом, Костин снова произвел очень хорошее впечатление. За неполные 15 минут он отметился результативным баллом, одним броском мимо створа, тремя силовыми приемами и одной потерей при показателе полезности «-1».

Не остался без набранного очка и другой российский универсал Иван Барбашев, который чуть раньше в слаломном стиле завез шайбу в чужую зону и выдал пас-конфету на Давида Перрона. Бросок в касание позволил «Сент-Луису» отыграть дефицит в три шайбы и сравнять счет.

Официальный сайт НХЛ

Сам сюжет матча мог бы тянуть на сенсацию — «блюзмены» забили семь голов подряд, сначала пропустив три, но это была заключительная встреча, которая уже не имела особого значения для всех.

Главным матчем дня стала игра «Колорадо» и «Лос-Анджелеса», в которой у «Королей» не было шансов для сопротивления. «Лавины» взяли «Президент Трофи» как лучшая команда регулярного чемпионата и будут иметь преимущество своего льда на всей кубковой дистанции. Что же касается первого раунда, то в нем «Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом», а «Миннесоте» придется найти способ сдержать «Вегас».

Максим Замятин

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Сент-Луис Блюз
7:3
0:3, 4:0, 3:0
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