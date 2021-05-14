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11:18 (мск), источник: ТАСС

Снайперская гонка Овечкина и яркий дебют Капризова. Итоги регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором приняли участие 52 российских игрока, подходит к концу. В ночь на пятницу определились обладатель Президентского кубка, которым стал «Колорадо», и все пары первого раунда плей-офф.

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Несыгранными остались лишь перенесенные из-за пандемии коронавируса встречи в Северном (канадском) дивизионе. Они уже не окажут особого влияния на турнирную таблицу.

Сезон-2020/21 НХЛ должен был начаться в октябре. Однако из-за пандемии лига была вынуждена прервать прошлый чемпионат на четыре с лишним месяца, из-за чего старт нового сезона сдвинулся на середину января. Таким образом, регулярный чемпионат получился укороченным, вместо привычных 82 игр команды должны были провести по 56.

В связи со сложностями при пересечении американо-канадской границы лига и профсоюз игроков договорились объединить все канадские команды в один дивизион. Соответственно, изменения претерпели и другие дивизионы. Команды из разных дивизионов не встречались друг с другом в ходе чемпионата и не пересекутся до полуфиналов Кубка Стэнли с целью уменьшения количества переездов.

Александр Овечкин излучает спокойствие. | Источник: РИА "Новости"

Овечкин остановился в голе от топ-5

Самым обсуждаемым событием последних лет в НХЛ является снайперская гонка Александра Овечкина с Уэйном Гретцки. Канадец забросил за карьеру 894 шайбы в регулярных чемпионатах. 35-летний россиянин в нынешнем сезоне сумел выйти на шестое место по количеству голов в НХЛ, обойдя Майка Гартнера и Фила Эспозито. Капитан «Вашингтона» забросил 24 шайбы и остановился на отметке в 730 голов.

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Чтобы сравняться с идущим на пятом месте Марселем Дионном Овечкину осталось забросить одну шайбу, выше россиянина также идут Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766) и Горди Хоу (801). Овечкин впервые в своей карьере в НХЛ забросил меньше 30 шайб за регулярный чемпионат. Российский нападающий был вынужден пропустить несколько игр в начале сезона из-за попадания в ковид-протокол и семь из последних восьми встреч по причине травмы. Таким образом, капитан «Вашингтона» провел 45 игр.

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Перед началом плей-офф Овечкин сообщил, что полностью восстановился от травмы и готов помочь своей команде. По окончании сезона у россиянина истекает срок 13-летнего контракта с «Вашингтоном». Переговоры по новому соглашению, которое почти точно будет подписано, начнутся летом.

В ковид-протокол вместе с Овечкиным в начале сезона попадали и его партнеры по команде — вратарь Илья Самсонов, форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Первые двое по той же причине пропустили и последние встречи регулярного чемпионата, который в целом для российских хоккеистов столичной команды сложился не лучшим образом. Кузнецов в 41 матче набрал 29 очков (9 шайб + 20 передач), Орлов — 22 (8+14) очка в 51 игре, а Самсонов провел всего 19 встреч, уступив роль основного голкипера чеху Витеку Ваничеку.

Артемий Панарин радуется успеху. | Источник: Reuters

Панарин снова лучший из россиян

Всего в регулярном чемпионате нынешнего сезона на лед выходили 52 россиянина, что является рекордным показателем, начиная с локаута в сезоне-2004/05. Лучшим российским бомбардиром чемпионата второй год подряд стал Артемий Панарин. Нападающий стал игроком «Рейнджерс» в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн. Самый высокооплачиваемый россиянин в лиге в нынешнем сезоне набрал 58 (17+41) очков в 42 матчах.

20 февраля бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, будучи игроком «Витязя», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять встреч.

Свой лучший сезон в карьере провел партнер Панарина по команде нападающий Павел Бучневич. 26-летний форвард отметился 20 шайбами и 28 результативными передачами в 54 встречах и стал третьим россиянином по количеству набранных очков в чемпионате. По окончании плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из «Трактора» в команду из Нью-Йорка перебрался форвард Виталий Кравцов. В 20 встречах он забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

Усилия российских хоккеистов не помогли «Рейнджерс» пробиться в плей-офф, что по окончании регулярного чемпионата привело к отставке генерального менеджера клуба Джеффа Гортона и главного тренера Дэвида Куинна. Новым генменеджером был назначен обладатель Кубка Стэнли 2001 года в составе «Колорадо» Крис Друри. Среди претендентов на пост главного тренера американскими СМИ называются много фамилий, в их числе и главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли. Именно канадский специалист, завоевавший в этом сезоне с омским клубом Кубок Гагарина, привел «Колорадо» с Друри в составе к Кубку Стэнли.

Эмоции Кирилла Капризова. | Источник: AP 2021

Яркий дебют Капризова

Вторым по результативности российским игроком в нынешнем сезоне стал Кирилл Капризов. 24-летний форвард «Миннесоты» набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах и стал лучшим снайпером чемпионата среди россиян. С первых матчей Капризов стал любимцем болельщиков «Миннесоты», а по итогам регулярного чемпионата — лучшим бомбардиром клуба с солидным отрывом. Идущий на втором месте швейцарец Кевин Фиала набрал 40 очков.

Олимпийский чемпион 2018 года является главным фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. Ранее обладателем этого трофея становились шесть россиян — Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007) и Панарин (2016). В 1990 году награда досталась советскому хоккеисту Сергею Макарову.

Другой олимпийский чемпион Пхёнчхана Артем Зуб начинал чемпионат в фарм-клубе «Оттавы», однако довольно быстро сумел закрепиться в НХЛ. Защитник провел 47 матчей, набрал 14 (3+11) очков и завершил регулярный чемпионат с показателем полезности «+4» в одной из худших команд лиги. У других триумфаторов Игр сезон сложился неудачно. Вернувшийся в НХЛ форвард Михаил Григоренко так и не смог стать основным игроком «Коламбуса» и завершил сезон с 12 (4+8) очками в 32 играх.

Нападающий Александр Барабанов в своем дебютном сезоне в НХЛ получал мало игрового времени в звездном «Торонто» и в дедлайн был обменян в «Сан-Хосе». В составе канадской команды он отметился одной результативной передачей в 13 играх, в клубе из Калифорнии россиянин стал чаще появляться на льду и набрал 7 (3+4) очков в 9 встречах. Проводящий второй сезон в НХЛ Никита Гусев также был обменян. Форвард не показал своей лучшей игры в «Нью-Джерси» (5 очков в 20 матчах) и переехал во «Флориду», с которой может побороться за Кубок Стэнли.

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21-летний Андрей Свечников провел нынешний сезон не так ярко, как предыдущий. Российскому форварду часто меняли партнеров по звену по ходу чемпионата, что привело к снижению его результативности, в 55 играх нападающий «Каролины» набрал 42 (15+27) очка. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил почти половину чемпионата из-за травмы и провел всего 33 встречи, в которых набрал 28 (8+20) очков. Из-за травмы рано завершил сезон нападающий «Далласа» Александр Радулов, сыгравший 11 матчей.

Владимир Тарасенко оправился от тяжелой травмы плеча и провел 24 встречи, в которых набрал 14 (4+10) очков. Российский нападающий «Сент-Луиса», как и Валерий Ничушкин из «Колорадо», стал номинантом на «Билл Мастертон Трофи» — эта награда вручается игроку, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею. Полностью регулярный чемпионат пропустил Никита Кучеров, самый ценный игрок прошлого сезона и обладатель Кубка Стэнли будет готов помочь «Тампе» в плей-офф. Его партнер по команде — защитник Михаил Сергачев — стал самым результативным российским игроком обороны с 30 (4+26) очками.

Андрей Василевский ловит шайбу. | Источник: AP 2021

Василевский лучший по победам, Варламов — по «сухарям»

По ходу регулярного чемпионата на льду появлялось рекордное количество российский вратарей — 11. Первыми номерами в своих клубах являются Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида»), Семен Варламов («Айлендерс») и Антон Худобин («Даллас»).

Василевский стал лидером среди вратарей по количеству выигранных матчей (31), Варламов семь раз сыграл «на ноль» и по этому показателю поделил первое место с немцем Филипом Грубауэром из «Колорадо». Другой российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин провел в своем дебютном сезоне в НХЛ 22 встречи и трижды сыграл «на ноль», у дублера Шестеркина Александра Георгиева на счету 19 игр. Алексей Мельничук («Сан-Хосе») и Иван Просветов («Аризона») провели по три встречи, а Артем Загидуллин («Калгари») появился на льду один раз.

Семен Варламов в одном из матчей. | Источник: AP 2021

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», набравший в 55 матчах 104 (33+71) очка. Лучшим снайпером стал американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший 41 шайбу. Они еще могут увеличить свои показатели, так как их клубам осталось провести еще один матч. Вратари «Вегаса» Робин Ленер и Марк-Андре Флери получили приз Уильяма Дженнингса — этот трофей вручается голкиперу (или голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб.

Плей-офф НХЛ стартует в ночь на 16 мая. За Кубок Стэнли в этом сезоне поборются 23 российских хоккеиста. В первом раунде встретятся: «Питтсбург» — «Айлендерс», «Вашингтон» — «Бостон», «Каролина» — «Нэшвилл», «Флорида» — «Тампа», «Торонто» — «Монреаль», «Эдмонтон» — «Виннипег», «Колорадо» — «Сент-Луис» и «Вегас» — «Миннесота».

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