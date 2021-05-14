Владелец «Вашингтона» высказался по поводу контракта Овечкина

«Я не переживаю. Он не переживает. Сейчас наша забота — это “Бостон”. Алекс с нами находится давно, он верит и доверяет нам. Он понимает, что на данный момент самое важное — это сосредоточиться на плей-офф», — приводит слова Леонсиса журналистка Саманта Пелл в Twitter.