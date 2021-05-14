Владелец «Вашингтона» высказался по поводу контракта Овечкина
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис поделился мнением о контракте нападающего Александра Овечкина.
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис поделился мнением о контракте нападающего Александра Овечкина.
«Я не переживаю. Он не переживает. Сейчас наша забота — это “Бостон”. Алекс с нами находится давно, он верит и доверяет нам. Он понимает, что на данный момент самое важное — это сосредоточиться на плей-офф», — приводит слова Леонсиса журналистка Саманта Пелл в Twitter.
В сезоне-2020/21 Овечкин провел 45 матчей за «Вашингтон», на его счету 42 (24+18) очка. Текущий контракт хоккеиста действует до конца сезона. 35-летний россиянин получает 9,5 миллиона долларов в год.