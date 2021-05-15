«Торонто» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ. Михеев забросил седьмую шайбу в сезоне
ТАСС, 15 мая. «Виннипег» обыграл «Торонто» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 15 мая. «Виннипег» обыграл «Торонто» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Мэйсон Эпплтон (22-я минута), Кайл Коннор (34, 45) и Дженсен Харкинс (60). У проигравших отличились Пьер Эгвалль (8) и российский форвард Илья Михеев (26).
Михеев также отметился голевой передачей. 26-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. Всего в этом сезоне на его счету 18 очков (7 шайб + 11 передач) в 54 матчах.
«Торонто» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Северном дивизионе, набрав 77 очков в 56 матчах. «Виннипег» расположился на третьей строчке с 63 очками.
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