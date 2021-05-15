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09:44 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ. Михеев забросил седьмую шайбу в сезоне

ТАСС, 15 мая. «Виннипег» обыграл «Торонто» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей шайбы забросили Мэйсон Эпплтон (22-я минута), Кайл Коннор (34, 45) и Дженсен Харкинс (60). У проигравших отличились Пьер Эгвалль (8) и российский форвард Илья Михеев (26).

Михеев также отметился голевой передачей. 26-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. Всего в этом сезоне на его счету 18 очков (7 шайб + 11 передач) в 54 матчах.

Официальный сайт НХЛ

«Торонто» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Северном дивизионе, набрав 77 очков в 56 матчах. «Виннипег» расположился на третьей строчке с 63 очками.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом раунде плей-офф «Торонто» встретится с «Монреалем» (первый матч состоится 20 мая), а соперником «Виннипега» будет «Эдмонтон» (19 мая).

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4:2
0:1, 2:1, 2:0
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