«Торонто» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ. Михеев забросил седьмую шайбу в сезоне

В составе победителей шайбы забросили Мэйсон Эпплтон (22-я минута), Кайл Коннор (34, 45) и Дженсен Харкинс (60). У проигравших отличились Пьер Эгвалль (8) и российский форвард Илья Михеев (26).

Михеев также отметился голевой передачей. 26-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. Всего в этом сезоне на его счету 18 очков (7 шайб + 11 передач) в 54 матчах.

Официальный сайт НХЛ

«Торонто» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Северном дивизионе, набрав 77 очков в 56 матчах. «Виннипег» расположился на третьей строчке с 63 очками.

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