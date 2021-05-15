Овечкин заявил, что его не волнует ситуация с контрактом

13-летний контракт россиянина со столичным клубом, подписанный в январе 2008 года, завершается по окончании сезона.
«Меня это не волнует, почему это должно меня волновать? Мы хотим победить, хотим завоевать Кубок Стэнли еще один раз для города и для нас», — сказал Овечкин.
«Алекс играет за нашу команду очень давно, он доверяет нам и знает, что сейчас нужно все внимание уделить плей-офф, — сказал владелец клуба Тед Леонсис. — Такова наша позиция на данный момент. Так что я не переживаю. И он не переживает. Сейчас нас интересует только “Бостон”».
«Вашингтон» в первом раунде плей-офф сыграет с «Бостоном», первый матч серии пройдет в столице США 16 мая. Овечкин в завершившемся регулярном чемпионате набрал 42 очка (24 шайбы + 18 результативных передач).