Овечкин радовался больше всех! У русской суперзвезды отняли гол, но «Вашингтон» все равно открыл плей-офф победой

Дождались! За океаном официально начался розыгрыш Кубка Стэнли, и первой парой, стартовавшей в этом трудном путик самому старому трофею профессионального спорта, стали «Вашингтон» и «Бостон». «Столичные» объяснимо беспокоились о том, как себя будет чувствовать капитан и лидер команды Александр Овечкин, который в конце регулярного чемпионата получил травму и вышел лишь на самую последнюю игру «гладкого» сезона. По уверениям самого Овечкина, никакого дискомфорта он не испытывал и все болезненные ощущения остались позади, но разве можно было в такой ситуации сказать иначе! Да еще и перед серией с колючим «Бостоном».

Еще одной трудностью была вратарская позиция. Илья Самсонов был исключен из списка недоступных для игры хоккеистов (ковид-лист) за день до матча, но в стартовом составе все равно вышел Витек Ванечек, а запасным «одели» ветерана Крейга Андерсона.

Это оказалось важным, поскольку чех отыграл лишь 13 минут и получил травму, неудачно сев на шпагат в эпизоде с первым голом «Бостона». После пропущенной шайбы Ванечек изо всех сил пытался подняться на ноги, но после разговора с тренером «Кэпов» Джейсоном Сербусом покинул площадку — в воротах появился Андерсон. По свидетельству обозревателя официального сайта лиги Тома Гулитти, Ванчек схватился за левое бедро, причем его внутреннюю часть, что может означать серьезную травму.

К моменту травмы Андерсона «Вашингтон» выигрывал 1:0, благодаря голу Уилсона и клюшке защитника «Бостона» Чарли МакЭвоя, которая сломалась в самый неподходящий момент, что спровоцировало острую контратаку. Разыграна она была на загляденье — настоящий «тик-так» в касание.

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Андерсон был великолепен, отразив 21 бросок из 22. Очень хорош был и Овечкин, который полноценно отпраздновал свой гол, который потом переписали на защитника Брендана Диллона. Арбитры посчитали, что Александр, подправлявший дальний выстрел партнера, не коснулся шайбы, но это не помешало капитану больше всех радоваться взятию ворот.

В овертайме героем встречи стал Ник Дауд, подправивший на пятачке «пушку» от Ти Джея Оши. Шайба поменяла свое направление и просочилась между щитками голкипера «Брюинз» Тууки Раска, принеся «Вашингтону» первую победу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gBPZuhZNG_c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт ожидаемо не принес известий о состоянии Ванечека — оно будет известно лишь после медицинского обследования. Вполне возможно, что чех пропустит какую-то часть этой серии, что налагает дополнительную ответственность на Илью Самсонова, который достаточно давно не играл. Впрочем, доверят ли российскому вратарю сыграть в такой ситуации в плей-офф — вопрос открытый.