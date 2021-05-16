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16 мая, источник: ТАСС

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Питтсбург» в матче первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 16 мая. «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Питтсбург» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери (8-я и 77-я минуты), Жан-Габриэль Пажо (44) и Брок Нельсон (56), у проигравших отличились Фредерик Годро (12-я минута), Сидни Кросби (24) и Каспери Капанен (57).

Из-за повреждений встречу пропустили российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и вратарь «Айлендерс» Семен Варламов. Место в воротах команды из Нью-Йорка занял другой российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 39 бросков.

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«Нью-Йорк Айлендерс» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч состоится 19 мая (начало — 02:30 мск) в Питтсбурге. По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, «Айлендерс» стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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