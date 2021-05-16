«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Питтсбург» в матче первого раунда плей-офф НХЛ
ТАСС, 16 мая. «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Питтсбург» в стартовом матче серии первого раунда
ТАСС, 16 мая. «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Питтсбург» в стартовом матче серии первого раунда
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери (8-я и 77-я минуты),
«Нью-Йорк Айлендерс» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч состоится 19 мая (начало — 02:30 мск) в Питтсбурге. По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, «Айлендерс» стали четвертыми. В текущем сезоне