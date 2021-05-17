Капризов — хоккейный гений: раздавал шикарные пасы, спасал ворота, бросался под шайбу. Его команда выдала сенсацию!

Насколько единодушны были журналисты и болельщики по обе стороны океана, называя «Вегас» очевидным фаворитом в противостоянии с «Миннесотой», настолько же дружно они определяли Кирилла Капризова на роль человека, который способен исходный расклад в этой серии изменить. Ничего удивительного: если уж российский форвард за одну укороченную регулярку сумел перезагрузить совсем печальную до его появления команду — и в плане результата, и в плане содержания игры, то очевидно, что ему в лучшей лиге мира по плечу очень многое.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a37bd2d25969d429192" data-vnd="9a37bd2d25969d429192" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a37bd2d25969d429192" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Капризов точно осознает, чего ждут от него в первом раунде и всем плей-офф-2021 фанаты «Уайлд», что и доказал уже в первом периоде стартовой встречи с «Голден Найтс». Он успевал на площадке абсолютно все!

Поймать на себя шайбу? Пожалуйста.

Выдать очередной шикарный пас, создав идеальный момент для Матса Зукарелло? Не вопрос.

Хорошенько приложить Томаша Носека? Да сколько угодно.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="291d7c73-3d8c-50c8-9f6c-98933c7f2b1e"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/980337383426497/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже такой запредельной активности Капризова и крутой самоотверженности его партнеров (11 заблокированных бросков за 20 минут) «дикарям» не хватало, чтобы на равных сражаться с «Вегасом», но при помощи везения и нескольких мощных спасений Кэма Тальбо они свели первый игровой отрезок к нулевой ничьей.

Второй период начался с остатков большинства «Голден Найтс» — хозяева потратили это время впустую, после чего по инерции продолжили штурмовать ворота «Миннесоты». Но продолжалось это недолго — «Уайлд» неожиданно воспряли и за несколько минут создали три голевых шанса. Самый очевидный из них организовал, конечно же, Капризов — эпитет для этой передачи выбирайте самый. Эффектная? Шикарная? Идеальная? Жаль, Райан Хартман не смог сделать ее еще и голевой — все испортил легендарный канадский вратарь.

Установи приложение Winline, получи 1000 рублей на первую ставку Сделать ставку

Срок акции: с 06.07.2020 года по 31.01.2024 года. Подробнее: https://winline.ru/freebet1000

Читайте также Снайперская гонка Овечкина и яркий дебют Капризова. Итоги регулярного чемпионата НХЛ

Командам потребовалось немало времени, чтобы переварить этот эпизод — взбодрились они уже перед вторым перерывом. У «Вегаса» снова божил Флери, а в «Миннесоте» не переставал удивлять русский новичок. На этот раз Капризов отработал от чужой зоны до ворот своей команды и выручил ее в очень опасной ситуации. В Сент-Поле должны молиться на этого парня под 97-м номером! 0:0 и после 40 минут.

Капризов имел все основания претендовать на звание первой звезды матча и в начале третьего периода должен был этот статус за собой бронировать. Момент у Кирилла был отличный, делал он все правильно, но в дело снова вмешался Флери — о том, как ему удалось спасти команду в одном из эпизодов, канадец просто обязан написать в своих мемуарах. Какая-то фантастика!

Флери на этом не успокоился и практически сразу же продолжил совершать чумовые сейвы. На другом конце площадки менее эффектно, но не менее эффективно трудился Тальбо. Именно эти парни виноваты, что третий матч розыгрыша Кубка Стэнли-2021, как и два первых, затянулся до овертайма.

Дополнительный период открылся нереализованным большинством «Миннесоты», а потом все закончилось. Ошибка «Вегаса» в своей зоне, передача из-за ворот, бросок с дальнего пятака. В дуэли Флери и Тальбо точку поставил швед Юэль Эрикссон Эк. Совершенно нескучные 0:1!

Официальный сайт НХЛ

«Миннесота» забрала первый матч, сотворила сенсацию и показала, что в этой серии все не так уж однозначно. Ну, а Капризов дал понять — вслед за ураганной регуляркой он готов выдать сумасшедший плей-офф. Творить чудеса в каждом матче не сможет ни Флери, ни любой другой вратарь, а значит от Кирилла совсем скоро стоит ждать и результативных подвигов.

Официальный сайт НХЛ