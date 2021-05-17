Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов выведен из ковид-протокола НХЛ
ТАСС, 17 мая. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов исключен из
ТАСС, 17 мая. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов исключен из
Ранее в воскресенье форвард провел тренировку с командой. Однако главный тренер «Вашингтона» заявил, что Кузнецов не сразу вернется в состав для участия в матчах
Кузнецов был второй раз включен в
Включение хоккеистов в
«Вашингтон» в ночь на 18 мая во втором матче серии первого раунда