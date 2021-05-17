Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов выведен из ковид-протокола НХЛ

Ранее в воскресенье форвард провел тренировку с командой. Однако главный тренер «Вашингтона» заявил, что Кузнецов не сразу вернется в состав для участия в матчах плей-офф.

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Кузнецов был второй раз включен в ковид-протокол 5 мая. В первый раз он был в списке с 20 января по 7 февраля. В прошедшем регулярном чемпионате Кузнецов провел 41 матч и набрал 29 очков (9 голов + 20 передач).

Включение хоккеистов в ковид-протокол может быть связано с рядом причин — от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

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