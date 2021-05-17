Триумфальное возвращение русской звезды! Кучеров не играл с сентября, но сразу выдал дубль и роскошный голевой пас

Для российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова первый матч плей-офф стал первым матчем сезона — всю регулярку он пропустил, восстанавливаясь после травмы бедра. Предположений о том, как Кучеров сыграет и насколько он будет готов, была масса, поскольку операция, сделанная форварду в конце декабря, была достаточно серьезной.

«Я ожидаю увидеть прошлогоднего Куча», — откровенно сказал партнер Никиты Янни Гурд.

Установи приложение Winline, получи 1000 рублей на первую ставку Сделать ставку

Срок акции: с 06.07.2020 года по 31.01.2024 года. Подробнее: https://winline.ru/freebet1000

«Да, я чувствую себя хорошо, меня ничто не беспокоит. Ощущаю себя сильным и думаю, что я стал лучше, чем до этого», — отметил сам Никита. Для «Тампы» было важно не сидеть и без конца говорить, что Кучеров возвращается и все проблемы будут решены, а правильно подвести его к первой с сентября прошлого года игре, что и было сделано. Уже на девятой секунде встречи Кучеров отметился силовым приемом против Маккензи Уигара, а чуть позже в этой же смене заблокировал бросок Монтура. Стало ясно, что Кучеров действительно готов на сто процентов, что он и подтвердил чуть позже, оформив голевой дубль.

Впрочем, до того, как Никита ступил на авансцену, потрудиться пришлось другому россиянину — одному из главных претендентов на «Везину» Андрею Василевскому. На восьмой минуте первого периода нападающий «Пантер» Сэм Беннетт затолкал шайбу в его ворота, но после просмотра гол был отменен из-за атаки на вратаря.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ub-DlN3mkGk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, именно отмененный гол несколько сбил «Флориду» с толку, и грубая ошибка в обороне при игре в большинстве привела в первому взятию ворот Сергея Бобровского — выход один на один реализовал Блэйк Коулман.

Вскоре лидер «Флориды» Александр Барков мощным броском в касание реализовал большинство и сравнял счет, а ближе к перерыву Картер Верхаге в похожей манере вывел хозяев вперед. Градус противостояния во флоридском дерби начал накаляться и стал более подобающим тому, каким ему полагается быть в принципиальной битве соседей, но радость болельщиков «Пантерз» испортил Кучеров.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="291d7c73-3d8c-50c8-9f6c-98933c7f2b1e"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/980337383426497/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде Никита отпраздновал свое возвращение в строй голевым дуплетом в большинстве. Сначала Кучеров наказал за удаление все того же Сэма Беннета, точно бросив в касание с достаточно острого угла — «Флориде» помешала отзащищаться сломанная клюшка защитника Форслинга.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XN_BUcUZExE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чуть позже неразбериха у ворот Сергея Бобровского привела ко второму голу Кучерова, и здесь россиянин уже должен поблагодарить партнеров, которые вывели его на пустой угол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pwvHgUDvtW8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале третьего отрезка «Флорида» восстановила равновесие, и получилось сделать это достаточно странным способом. В быстрой контратаке в исполнении Джонатана Юбердо не было ничего необычного, но защитник «Тампы» Давид Савар, пытавший догнать оппонента, ударил его по клюшке, чем помешал Василевскому: Юбердо немного потерял контроль над шайбой, но все же сумел бросить, и бросок получился совсем не таким, как ожидал голкипер.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PafDQZ_qq9M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме двух голов, Кучеров отметился результативной передачей, и какой из моментов с участием россиянина был более эффектным, выбрать крайне трудно. Передача Кучерова, выполненная с большим замахом, стала настоящей конфетой для Брейдена Пойнта, которому шайба была буквально вложена в крюк клюшки.

Матч плавно катился к логичному овертайму, но за 74 секунды до конца основного времени «Тампа» показала, что кубковый характер и победная хватка — это не пустые слова. Закаленные в прошлогодних боях хоккеисты «Молний» использовали свой шанс, и убежавший один на один Брейден Пойнт не оставил шансов Бобровскому. Времени, чтобы отыграться, у «Флориды» уже не было.

Официальный сайт НХЛ

«Кучеров? Как обычно, был великолепен. А самое страшное в том, что он будет только прибавлять», — отметил после матча лидер обороны «Тампы» Виктор Хедман.

«Куч — это мировой класс. Да мы много раз это видели», — добавил Брейден Пойнт.

«Я очень долго этого ждал!», — признался сам Никита.

А капитан команды Стивен Стэмкос предостерег от излишне восторженных настроений после первой игры.

«Если судить о тому, что мы сегодня увидели, это будет отличная длинная серия. Мы должны быть готовы к этой задаче», — сказал Стэмкос.